Кокорин: не держу обиды на Черчесова за невызов в сборную России

МОСКВА, 19 сентября. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Футболист санкт-петербургского "Зенита" Александр Кокорин не держит обиды на главного тренера сборной России Станислава Черчесова, который не вызвал его на последние товарищеские матчи против команд Турции и Ганы. Об этом Кокорин рассказал ТАСС.

Сборная России провела два товарищеских матча - 31 августа с командой Турции (0:0) и 6 сентября со сборной Ганы (1:0). Черчесов возглавил российскую сборную 11 августа.

"Никакой обиды из-за моего невызова в сборную нет. Было интересно наблюдать за командой, которая серьезно обновилась. Понятно, что Станиславу Черчесову нужно время на то, чтобы окончательно выстроить игру команды. Он умеет это делать, на примере "Динамо", которое не проигрывало в Лиге Европы, мы это видели", - сказал Кокорин.

"Я примерно знаю требования Черчесова, понимаю, по какой схеме он хочет играть, примерно представляю тренировочный процесс. Сложно сказать, будет ли сборная играть так же, как играло "Динамо", но думаю, что тренер будет требовать именно этого", - отметил нападающий.

Кокорин добавил, что общался с Черчесовым, но тема сборной России в разговоре с тренером не была затронута. "Мы общались со Станиславом Саламовичем, но по поводу сборной не говорили. Все слышали, что Черчесов сказал, что дороги в сборную открыты для любого игрока. В моем невызове нет ничего страшного. Буду продолжать играть и стараться доказывать, что достоин защищать цвета национальной команды, все зависит только от меня", - отметил Кокорин.

Нападающий считает, что еще "не полностью реализовал свой потенциал". "Я рад, что я перешел в "Зенит" и за короткий отрезок смог выиграть три медали. В моей карьере наступил новый этап, я наслаждаюсь моментом в новой команде. Стараюсь прислушиваться к тренерам и расти. Мне еще много чему предстоит научиться", - подчеркнул футболист.

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