Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.09:
$ 64.92
€ 72.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Кокорин: не держу обиды на Черчесова за невызов в сборную России

Спорт
19 сентября, 16:13 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Максим Алланазаров
Футболист "Зенита" отметил, что ему было интересно наблюдать за командой, которая серьезно обновилась
Материал из 1 страницы
Александр Кокорин

Александр Кокорин

© EPA/OLIVER WEIKEN, архив

МОСКВА, 19 сентября. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Футболист санкт-петербургского "Зенита" Александр Кокорин не держит обиды на главного тренера сборной России Станислава Черчесова, который не вызвал его на последние товарищеские матчи против команд Турции и Ганы. Об этом Кокорин рассказал ТАСС.

Сборная России провела два товарищеских матча - 31 августа с командой Турции (0:0) и 6 сентября со сборной Ганы (1:0). Черчесов возглавил российскую сборную 11 августа.

Смотрите также
Александр Кокорин
Мутко: Кокорину и Мамаеву надо доказать, что они достойны доверия болельщиков

"Никакой обиды из-за моего невызова в сборную нет. Было интересно наблюдать за командой, которая серьезно обновилась. Понятно, что Станиславу Черчесову нужно время на то, чтобы окончательно выстроить игру команды. Он умеет это делать, на примере "Динамо", которое не проигрывало в Лиге Европы, мы это видели", - сказал Кокорин.

"Я примерно знаю требования Черчесова, понимаю, по какой схеме он хочет играть, примерно представляю тренировочный процесс. Сложно сказать, будет ли сборная играть так же, как играло "Динамо", но думаю, что тренер будет требовать именно этого", - отметил нападающий.

Кокорин добавил, что общался с Черчесовым, но тема сборной России в разговоре с тренером не была затронута. "Мы общались со Станиславом Саламовичем, но по поводу сборной не говорили. Все слышали, что Черчесов сказал, что дороги в сборную открыты для любого игрока. В моем невызове нет ничего страшного. Буду продолжать играть и стараться доказывать, что достоин защищать цвета национальной команды, все зависит только от меня", - отметил Кокорин.

Нападающий считает, что еще "не полностью реализовал свой потенциал". "Я рад, что я перешел в "Зенит" и за короткий отрезок смог выиграть три медали. В моей карьере наступил новый этап, я наслаждаюсь моментом в новой команде. Стараюсь прислушиваться к тренерам и расти. Мне еще много чему предстоит научиться", - подчеркнул футболист.

Полную версию интервью с Александром Кокориным читайте на сайте tass.ru

Смотрите также

Сборная России по футболу обыграла команду Ганы в рамках подготовки к ЧМ-2018
Сборная России по футболу сыграла вничью с командой Турции в товарищеском матче

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
ЧМ-2018 по футболу
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
6
"Анжи" с минимальным счетом обыграл "Урал" в матче чемпионата России по футболу
10
"Зенит" победил "Маккаби" в матче Лиги Европы, проигрывая 0:3
5
Сборная России по хоккею проиграла канадцам в выставочном матче перед Кубком мира
Интересное
Кубок мира по хоккею: возвращение легенды
Вспоминай карнавал, вспоминай: самые яркие и эмоциональные фото Олимпиады-2016
Все победы сборной России на Олимпиаде-2016
Выборы-2016
Седьмой созыв Госдумы. LIVE
Госдума современной России. Спецпроект ТАСС
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В сквере в центре Москвы обнаружено тело убитой девушки
2
Движение на Сокольнической линии московского метро восстановлено
3
Опубликованы фото и видео испытаний пушки новейшего истребителя Т-50
4
Предприниматель в подмосковном Жуковском убит при выходе из дома
5
Завершено расследование дела по факту создания секты "бога Кузи"
6
Александр Кокорин: не ожидал такого резонанса от вечеринки в Монако
7
Лондон подтвердил свое участие в авиаударе международной коалиции по сирийским войскам
Темы дня
Реклама