FIL считает преждевременным вопрос о включении санного спорта в программу Паралимпиад

МОСКВА, 19 сентября. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Международная федерация санного спорта (FIL), в отличие от Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF), пока не будет торопиться с предложением о включении соревнований по санному спорту в программу зимних Паралимпиад, так как не уверена в безопасности проведения таких турниров для спортсменов с ограниченными возможностями. Об этом сообщил ТАСС президент FIL Йозеф Фендт.

Международный паралимпийский комитет (МПК) в начале сентября принял решение о включении бобслея в программу Паралимпийских игр 2022 года в Пекине. Полное одобрение бобслей получит, если в ближайшие два сезона состоятся шесть этапов Кубка мира и чемпионат мира, а в соревнованиях примут участие спортсмены из не менее чем 12 стран.

"FIL также вела соответствующие переговоры с президентом МПК Крейвеном, - заметил Фендт. - Но мы пока не торопимся, так как видим здесь очень большие риски для санного спорта".

Сани считаются одним из травмоопасных видов спорта. Так, в 2010 году на Олимпийских играх в канадском Ванкувере во время тренировочного спуска погиб грузинский саночник Нодар Кумариташвили.