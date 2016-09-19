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FIL считает преждевременным вопрос о включении санного спорта в программу Паралимпиад

Спорт
19 сентября, 15:13 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев
Международный паралимпийский комитет в начале сентября принял решение о включении бобслея в программу Паралимпийских игр 2022 года в Пекине
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МОСКВА, 19 сентября. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Международная федерация санного спорта (FIL), в отличие от Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF), пока не будет торопиться с предложением о включении соревнований по санному спорту в программу зимних Паралимпиад, так как не уверена в безопасности проведения таких турниров для спортсменов с ограниченными возможностями. Об этом сообщил ТАСС президент FIL Йозеф Фендт.

Международный паралимпийский комитет (МПК) в начале сентября принял решение о включении бобслея в программу Паралимпийских игр 2022 года в Пекине. Полное одобрение бобслей получит, если в ближайшие два сезона состоятся шесть этапов Кубка мира и чемпионат мира, а в соревнованиях примут участие спортсмены из не менее чем 12 стран.

"FIL также вела соответствующие переговоры с президентом МПК Крейвеном, - заметил Фендт. - Но мы пока не торопимся, так как видим здесь очень большие риски для санного спорта".

Сани считаются одним из травмоопасных видов спорта. Так, в 2010 году на Олимпийских играх в канадском Ванкувере во время тренировочного спуска погиб грузинский саночник Нодар Кумариташвили.

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