WADA готово провести расследование по проблемам допинга в других странах, помимо РФ

ЦЮРИХ /Швейцария/, 19 сентября. /Спец. корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена готова провести расследование по ситуации с применением допинга в других странах, помимо России. Об этом Макларен сообщил ТАСС.

"Никто меня не просил проводить расследование аналогичное тому, что осуществляется в отношении России, по другим странам, - сказал он. - Но если мне поступит такое предложение, я рассмотрю его. Однако в настоящий момент я рассуждаю чисто теоретически, поскольку занят расследованием ситуации с допингом в России".

Имена российских атлетов обещают не разглашать

Макларен пообещал не разглашать имен российских атлетов, якобы замешанных в махинациях с допинг-пробами на Олимпийских играх 2014 года в Сочи, а передать их международным спортивным федерациям.

"Как независимая сторона, я лично никогда не оглашу имена этих спортсменов, - заверил Макларен. - Я предоставлю имена спортсменов, которые будут фигурировать в моем докладе, спортивным федерациям, под чью юрисдикцию они подпадают. После этого уже именно федерации будут выносить решение, потому что именно они несут ответственность за деятельность этих спортсменов".

Независимая комиссия WADA под руководством Макларена 18 июля представила доклад об итогах расследования обвинений в допинговых махинациях на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. В докладе утверждается, что система по сокрытию положительных допинг-проб в России применялась в 643 случаях с 2011 по 2015 год, всего в ней были задействованы атлеты из 30 видов спорта. Это расследование стало причиной недопуска некоторых российских спортсменов к Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, а также всей паралимпийской сборной России к Играм 2016 года.

Информация Родченкова достоверна

Глава комиссии утверждал, что полностью уверен в правдивости информации о манипуляциях с допинг-пробами российских спортсменов на Олимпиаде-2014 в Сочи, переданных ему бывшим руководителем московской антидопинговой лаборатории Григорием Родченковым.

"Мы перепроверили информацию, переданную нам Родченковым, поэтому можем с уверенностью заявлять о том, что эта информация полностью достоверна и правдива, - сказал Макларен. - Григорий Родченков проходил в качестве свидетеля по допинговым манипуляциям с участием российских спортсменов. Я лично интервьюировал его. Сейчас я не общаюсь с Родченковым на постоянной основе".

"Прекрасно известно, что Родченков проживает на территории США, но где именно - неизвестно никому. С определенностью можно сказать, что с ним все в порядке", - добавил он.

В отношении Родченкова в России возбуждено и расследуется уголовное дело о злоупотреблении полномочиями.

В середине мая The New York Times опубликовала материал с высказываниями Родченкова, в котором, в частности, он утверждал, что в России существовала так называемая допинговая программа. Она якобы тщательно планировалась на протяжении многих лет, чтобы обеспечить победу российских спортсменов на домашней Олимпиаде. Сам Родченков заявил о готовности предоставить доказательства WADA и Международному олимпийскому комитету, а также о необходимости перепроверки допинг-проб с Игр 2014 года, которые хранятся в Лозанне.

Независимая комиссия поможет исправить ситуацию

Макларен выразил надежду, что глава Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов способен помочь России исправить ситуацию с допингом.

"Я не контактировал с Виталием Смирновым, но надеюсь, что такая возможность может предоставиться мне в ближайшем будущем, - сказал он. - Я осведомлен о том, кем является Виталий Смирнов, многое читал о нем самом и этапах его карьеры. Полагаю ли я, что во главе Независимой общественной антидопинговой комиссии Смирнов поможет процессу улучшения ситуации с допингом в России? Да, я надеюсь, и рассчитываю, что это будет именно так".

Президент России Владимир Путин 22 июля предложил Олимпийскому комитету России (ОКР) создать независимую общественную комиссию по контролю за борьбой с допингом. 25 июля исполком ОКР утвердил Виталия Смирнова в должности главы данной комиссии.