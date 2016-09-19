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Исполком ОКР, который подведет итог выступления россиян на Играх-2016, пройдет 22 сентября

Спорт
19 сентября, 16:40 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Вероника Советова
На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро сборная России завоевала 56 медалей, включая 19 золотых
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Президент ОКР Александр Жуков с волейболистками сборной России

Президент ОКР Александр Жуков с волейболистками сборной России

© Валерий Шарифулин/ТАСС, архив

МОСКВА, 19 сентября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Исполком Олимпийского комитета России, на котором будут подведены итоги выступления национальной сборной на Играх 2016 года в Рио-де-Жанейро, пройдет 22 сентября. Об этом ТАСС сообщил президент ОКР Александр Жуков.

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"Мы определились со сроками исполкома, решено, что он пройдет 22 сентября, в четверг", - сказал Жуков.

XXXI летние Олимпийские игры завершились 21 августа в Рио-де-Жанейро. В них приняли участие более 11 тыс. спортсменов.

Сборная России, выступавшая в существенно сокращенном составе в связи с дисквалификацией многих спортсменов, тем не менее завершила выступление на Играх на четвертом месте в неофициальном общекомандном зачете, завоевав 56 медалей: 19 золотых, 18 серебряных и 19 бронзовых. Медали завоевали 107 из 280 российских спортсменов. По общему числу наград российские атлеты пропустили вперед только спортсменов из США, Великобритании и Китая.

Интервью Александра Жукова в проекте ТАСС "Первые лица"

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