Исполком ОКР, который подведет итог выступления россиян на Играх-2016, пройдет 22 сентября

Агент: Даббур не перейдет в ЦСКА, переговоров между сторонами не будетСпорт 19 сентября, 17:55
Путин назвал победу "Единой России" "авансом со стороны народа"Политика 19 сентября, 17:41
Путин наградил 23 паралимпийцев Почетной грамотой президента РФСпорт 19 сентября, 17:37
Меркель взяла на себя ответственность за очередной провал ХДС, но остается верной себеМеждународная панорама 19 сентября, 17:32
Шойгу: почти 100 тыс. гражданских приняли участие в учениях "Кавказ-2016"Армия и ОПК 19 сентября, 17:31
Александр Овечкин не вышел на раскатку перед матчем с североамериканцамиСпорт 19 сентября, 17:28
Пулково стал одним из самых красивых аэропортов мира по версии The TelegraphТранспорт 19 сентября, 17:26
Постояльцы отеля в Торонто, где живут хоккеисты РФ, были эвакуированыСпорт 19 сентября, 17:20
Путин: Россия будет регулярно проводить открытые соревнования для паралимпийцевСпорт 19 сентября, 17:19
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 19 сентября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Исполком Олимпийского комитета России, на котором будут подведены итоги выступления национальной сборной на Играх 2016 года в Рио-де-Жанейро, пройдет 22 сентября. Об этом ТАСС сообщил президент ОКР Александр Жуков.
"Мы определились со сроками исполкома, решено, что он пройдет 22 сентября, в четверг", - сказал Жуков.
XXXI летние Олимпийские игры завершились 21 августа в Рио-де-Жанейро. В них приняли участие более 11 тыс. спортсменов.
Сборная России, выступавшая в существенно сокращенном составе в связи с дисквалификацией многих спортсменов, тем не менее завершила выступление на Играх на четвертом месте в неофициальном общекомандном зачете, завоевав 56 медалей: 19 золотых, 18 серебряных и 19 бронзовых. Медали завоевали 107 из 280 российских спортсменов. По общему числу наград российские атлеты пропустили вперед только спортсменов из США, Великобритании и Китая.
Интервью Александра Жукова в проекте ТАСС "Первые лица"