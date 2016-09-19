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Рафаэль Надаль значится в очередном списке спортсменов Fancy Bears

Спорт
19 сентября, 16:59 дата обновления: 19 сентября, 17:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, сентября. /ТАСС
Также в перечне фигурирует четырехкратный олимпийский чемпион в беге британец Мо Фарах
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Рафаэль Надаль

Рафаэль Надаль

© EPA/ANDREW GOMBERT, архив

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Испанский теннисист Рафаэль Надаль и британский легкоатлет Мо Фара фигурируют в новом перечне спортсменов хакерской группы Fancy Bears, взломавшей базу данных антидопинговой системы ADAMS. В списке принимавших допинг спортсменов, опубликованном на сайте хакеров, значатся 26 атлетов из 10 стран.

Согласно документам, в допинг-пробах двукратного олимпийского чемпиона и 14-кратного победителя турниров серии Большого шлема Надаля, взятых в 2009 и 2012 годах, найдены запрещенные вещества бетаметазон и тетракозактид. Допинг-тесты четырехкратного олимпийского чемпиона Фара, сделанные в 2008 и 2014 годах, выявили наличие триамцинолона и наркотических средств - морфина и викодина.

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Также в очередной публикации Fancy Bears обнародованы документы, свидетельствующие о том, что допинг в разные годы принимали спортсмены из Великобритании - Сэм Куэк, Криста Каллен, Алекс Дэнсон (все - золото ОИ-2016, хоккей на траве), Кэллум Скиннер (золото, велоспорт), Хелен Гловер (золото, академическая гребля), Джастин Роуз (золото, гольф), Пит Рид (золото, академическая гребля); США - Ариана Вашингтон (золото, легкая атлетика), Брейди Эллисон (серебро, стрельба из лука), Коннор Йегер (серебро, плавание), Лори Эрнандес (золото, спортивная гимнастика); Канады -  Кристин Синклер, Мелисса Танкреди, Риан Уилкинсон, Софи Шмидт (все - бронза, футбол); Аргентины - Лукас Рей, Факундо Каллиони (оба - золото, хоккей на траве);  Франции - Димитри Баску (бронза, легкая атлетика), Готье Грюмье (золото и бронза, фехтование); Дании - Каспер Мортенсен (золото, гандбол), Никлас Ларсен (бронза, велоспорт); а также бельгиец Лоик Люпаэр (серебро, хоккей на траве), представительница Бурунди Франсина Нийонсаба (серебро, легкая атлетика) и венгр Ласло Чех (плавание).

Это уже четвертый список хакерской группы. Ранее она опубликовала еще три партии документов, согласно которым 40 спортсменов из различных стран имели терапевтическое разрешение на применение допинга. В списках значился один представитель России - боксер Миша Алоян, завоевавший серебро на Играх в Бразилии.

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Допинг Олимпийские и Паралимпийские игры 2016 года
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