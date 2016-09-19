Путин: Россия будет регулярно проводить открытые соревнования для паралимпийцев

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Открытые соревнования для паралимпийцев будут проводиться в России на регулярной основе. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе общения с российскими паралимпийцами.

"Считаю, что такие мероприятия как открытые всероссийские соревнования по паралимпийским дисциплинам должны быть регулярными, и мы будем их регулярно организовывать и проводить", - сказал глава государства.

Путин подчеркнул, что российские спортсмены-паралимпийцы служат "ярким примером позитивного, честного и мужественного отношения к жизни". Он пожелал им новых успехов, здоровья, энергии и новых ярких побед. он выразил уверенность, что спортсмены справятся с любыми сложностями, и пообещал, что страна всегда будет рядом с ними.

Решение МПК "нечестное, лицемерное и трусливое"

Президент назвал решение Международного паралимпийского комитета, отстранившего россиян от Игр в Рио-де-Жанейро, нечестным, лицемерным и трусливым.

"Безусловно, это решение (об отстранении Россиян от Паралимпиады) нечестное, лицемерное и трусливое", - заявил глава государства на встрече с российскими паралимпийцами.

По мнению Путина, российские паралимпийцы - "люди с твердой волей и железным характером". "Наши атлеты были и будут в числе лидеров мирового паралимпийского спорта", - уверен он. Подтверждая свои слова, президент привел итоги открытых Всероссийских спортивных соревнований. "Вам удалось улучшить более двух десятков рекордов мира, а в ряде дисциплин - превзойти достижения Паралимпиады в Рио", - констатировал российский лидер.

Международный паралимпийский комитет 7 августа дисквалифицировал Паралимпийский комитет России и отстранил российских спортсменов от участия в Паралимпийских играх 2016 года по итогам доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена.

8-9 сентября на площадках учебно-тренировочных центров "Новогорск" и "Озеро Круглое", а также спортивных базах Москвы и Московской области прошли соревнования для российских паралимпийцев, отстраненных от участия в Паралимпийских играх. Состязания были организованы по инициативе президента РФ Владимира Путина, в них приняли участие 263 спортсмена.

Антидопинговая работа - это не шпионские игры

Глава государства отметил, что международная антидопинговая работа - это не "шпионские игры", поэтому в ней не должно быть ничего секретного.

"Эта антидопинговая работа на международном уровне должна проводиться абсолютно открыто, это не какие-то шпионские мероприятия, чего здесь скрывать?" - сказал он.

Президент подчеркнул, что "любые проверки должны быть публичными, прозрачными, и открытыми, транспарентными, как сейчас говорят". По его словам, нужно, чтобы спортивная общественность знала, кого, когда и как проверяют. Результаты проверок и принятые по ним решения также должны находиться в открытом доступе, считает российский лидер.

Путин добавил, что особенно эта открытость важна в отношении паралимпийцев, "самоотверженных спортсменов, которые олицетворяют торжество силы, силы духа, веры в себя, у которых миллионы людей учатся целеустремленности и победному настрою". "Мы выступаем за формирование четкой, равноправной и абсолютно прозрачной системой контроля в спортивной сфере, в том числе в вопросах противодействия допингу, - заявил президент. - Здесь не должно быть никакой политики, никакого лицемерия и никаких двойных стандартов".

Благодаря хакерам выяснились интересные факты

Президент заявил, что Москва не приветствует действия хакеров, вскрывших базу данных WADA, но благодаря их деятельности выяснились интересные факты из спортивной жизни.

"Мы не приветствует действия хакеров известных, но благодаря ним стало известно, что люди, которые принимали участие в Олимпийских играх и внешне для всех были абсолютно здоровыми, оказывается, принимали запрещенные препараты, причем, такие препарата, которые давали и дают явные преимущества в спортивной борьбе", - заявил глава государства на встрече с российскими паралимпийцами.

Он задается вопросом: "А почему так, наши паралимпийцы только по какому-то непонятному никому подозрению в применении непонятно каких препаратов отстраняются от Паралимпиады".

Хакерская группировка Fancy Bears опубликовала сенсационные документы, по которым Всемирное антидопинговое агентство (WADA) разрешало принимать запрещенные препараты известным спортсменам. Среди них, например, американские теннисистки Серена и Винус Уильямс, гимнастка Симона Байлз. Сегодня хакерами были опубликованы новые документы - о применении запрещённых препаратов испанским теннисистом Рафаэлем Надалем и венгерским пловцом Ласло Чехом.