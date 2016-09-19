Путин наградил 23 паралимпийцев Почетной грамотой президента РФ

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин вручил Почетные грамоты главы государства 23 спортсменам-паралимпийцам.

Путин пригласил сегодня в Большой Кремлевский дворец сборную команду РФ, которая в виду дисквалификации не смогла принять участие в Паралимпийских играх в Рио-де- Жанейро. "Для нас они герои", - подчеркнул ранее сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Среди награжденных Почетной грамотой - многократный чемпион мира по легкой атлетике Андрей Вдовин, чемпионка Европы по легкой атлетике Маргарита Гончарова, чемпион Европы по плаванию Дмитрий Григорьев, чемпион мира по плаванию Вячеслав Емельянцев, чемпион мира по плаванию Андрей Калина, чемпионка мира и Европы по легкой атлетике Светлана Кривенюк, чемпионка мира и Европы по плаванию Анна Крившина, чемпион мира и Европы по легкой атлетике Евгений Малых, чемпионка мира и Европы по легкой атлетике Елена Паутова, чемпион мира и Европы по легкой атлетике Евгений Торсунов, несколько тренеров сборных команд паралимпийцев по легкой атлетике и плаванию.

Ранее в понедельник министр спорта РФ Виталий Мутко вручил благодарности от имени президента России еще 44 спортсменам и тренерам сборных команд РФ по видам спорта, входящим в программу летних Паралимпийских игр.

Международный паралимпийский комитет 7 августа, ровно за месяц до старта Паралимпиады, на основании доклада главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена о допинге в российском спорте принял решение отстранить около 300 российских паралимпийцев от участия в Играх.

Благодарность за достижения и подаваемый пример

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил паралимпийцев не только за их достижения, но и за пример, который они подают. "Вы являетесь примером для миллионов людей, - ваша воля к победе, воля к жизни, стремление добиваться успехов, несмотря ни на какие трудности", - отметил президент на встрече с паралимпийцами России.

По его мнению, "совершенно очевидно, что паралимпийцы - люди, закаленные духом", о чем говорят их результаты в спорте, их позиция. Глава государства пожелал спортсменам новых успехов. "Они обязательно будут!" - заверил Путин.

Он отметил, что с паралимпийской сборной России, которую не допустили до Олимпиады в Рио-де-Жанейро, поступили "не по-спортивному и не по-честному".

"Против вас сыграли не по-спортивному и не по-честному. Говорим о незаслуженном и несправедливом отстранении нашей команды от участия в Паралимпиаде", - сказал он.

Путин отметил, что помнит, как чествовали членов российской сборной, участвовавшей в Паралимпиаде в Лондоне в 2012 году. "Многие из тех, кто был тогда, сегодня тоже здесь в зале присутствуют. Наша команда готовилась взять новые рубежи, вместе со всеми наставниками, очень близкими вам людьми, вы упорно тренировались, работали с полной отдачей, чтобы в открытой борьбе постоять за победу. И, уверен, были готовы, что называется, на все сто", - отметил президент.