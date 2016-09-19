Агент: Даббур не перейдет в ЦСКА, переговоров между сторонами не будет

МОСКВА, 19 сентября. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Израильский полузащитник австрийского футбольного клуба "Ред Булл" Манас Даббур не перейдет в московский ЦСКА, игрок ни с кем не ведет и не планирует вести переговоры. Об этом ТАСС рассказал агент футболиста Милош Маленович.

24-летний игрок был близок к переходу из швейцарского "Грассхоппера" в ЦСКА в летнее трансферное окно, но в итоге перешел в "Ред Булл" за €7 млн. В понедельник издание "Спорт-Экспресс" со ссылкой на источник сообщило, что представители форварда в ближайшее время могут вновь инициировать переговоры с армейским клубом по поводу перехода полузащитника уже этой зимой.

"У Мунаса сейчас действующий пятилетний контракт с "Ред Буллом", это очень хороший клуб. Да, игрок не получает достаточно игровой практики сейчас, но у Даббура была небольшая травма и он только недавно восстановился. Конечно, ЦСКА - фантастическая команда и там играют сильные футболисты, но мы ни с кем не ведем и не планируем вести переговоры. Полузащитник будет пытаться закрепиться в стартовом составе австрийской команды", - сказал Маленович.

В текущем сезоне игрок сборной Израиля провел за "Ред Булл" семь матчей в чемпионате Австрии, забив один гол.