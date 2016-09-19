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Тренер: утренняя пожарная тревога - хороший знак для хоккеистов сборной России

Спорт
19 сентября, 18:42 UTC+3 ТОРОНТО корр. ТАСС, Олег Кошелев
В понедельник утром в отеле, где проживает российская команда, сработала пожарная тревога, все постояльцы были эвакуированы
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Тренер сборной России по хоккею Харийс Витолиньш

Тренер сборной России по хоккею Харийс Витолиньш

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

ТОРОНТО /Канада/, 19 сентября. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Утренняя пожарная тревога в отеле должна стать хорошим знаком для сборной России по хоккею перед матчем Кубка мира против команды Северной Америки. Такое мнение в разговоре с журналистами высказал тренер сборной России Харийс Витолиньш.

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Постояльцы отеля в Торонто, где проживает сборная России по хоккею во время Кубка мира, были эвакуированы утром в понедельник после срабатывания противопожарной сирены.

"Всех разбудили, было где-то 7:40. Мы уже перестроились на местное время, все спали. Все выдержали паузу, поэтому на улицу никто не вышел. Может, это был хороший знак, сигнал перед игрой", - сказал Витолиньш с улыбкой.

Матч между сборными России и Северной Америки пройдет в ночь на вторник в 3:00 мск.

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