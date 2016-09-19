Строительство гостиниц к ЧМ по футболу в Калининграде завершат в 2017 году

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КАЛИНИНГРАД, 19 сентября. /ТАСС/. Строительство пяти гостиниц к чемпионату мира по футболу 2018 года будет завершено в Калининграде в 2017 году. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.
"В настоящий момент в Калининграде и Гвардейском районе области возводится пять новых гостиничных комплексов. Завершение основных работ и тестовый запуск запланированы на декабрь 2017 года", - сообщили в пресс-службе. С учетом уже имеющихся гостиниц и вводом новых мест размещения, в области будут полностью выполнены требования Международной федерации футбола (ФИФА) по созданию номерного фонда, добавили там, сославшись на заявление врио заместителя председателя облправительства Александра Рольбинова.
Вопрос ввода гостиниц обсуждался в понедельник на совещании в правительстве области с участием представителей регионального министерства туризма, агентства по подготовке области к чемпионату мира, инвесторов и энерго- и сетевых компаний, сообщили в пресс-службе. Инвесторы отметили необходимость оперативного подключения объектов к электроснабжению. Рольбинов поручил областному министерству развития инфраструктуры и администрации Калининграда скоординировать действия сетевых компаний и инвесторов, уточнили там.
"Перед нами стоит задача вовремя построить все объекты и обеспечить достойный уровень проживания гостей чемпионата. Все возникающие вопросы будем решать в оперативном порядке и регулярно проводить совещания с участием инвесторов", - привели в пресс-службе слова Рольбинова.
Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. Калининград примет четыре встречи группового этапа турнира.
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