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WADA подтвердило подлинность четвертой части документов хакерской группы

Спорт
19 сентября, 21:20 UTC+3 ОТТАВА ОТТАВА 19, сентября. /ТАСС
В пресс-релизе агентства отмечается, что оно плотно сотрудничает с международными правоохранительными органами для защиты системы ADAMS
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ОТТАВА, 19 сентября. /ТАСС/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтвердило подлинность четвертой части документов, опубликованных хакерской группой Fancy Bears, взломавшей базу данных антидопинговой системы ADAMS. Об этом говорится в пресс-релизе WADA.

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Также в заявлении отмечается, что агентство плотно сотрудничает с международными правоохранительными органами для защиты системы ADAMS. Сообщается, что WADAпроводит консультации на самых высоких уровнях с органами правопорядка, а также с экспертами в сфере защиты от хакерских атак.

Группа Fancy Bears взломала базу данных антидопинговой системы ADAMS, после чего начала частями публиковать документы, согласно которым многие титулованные спортсмены в разные годы принимали запрещенные вещества в терапевтических целях. На данный момент выложено четыре списка, в которые в общей сложности входят 66 спортсменов из разных стран. В них значится один представитель России - боксер Миша Алоян.

Система ADAMS - онлайн-программа для сбора и хранения данных, в которой содержатся данные о местонахождении спортсмена, пройденных им допинг-тестах и их результатах, разрешениях на терапевтическое использование препаратов.

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