У чемпиона мира по версии WBO Альвареса диагностирован перелом руки

ЛОС-АНДЖЕЛЕС, 19 сентября. /ТАСС/. Мексиканец Сауль Альварес, обладатель титула чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 69,9 кг, сломал правую руку в ходе титульного боя против британца Лайама Смита.

Об этом сообщает газета Times.

Поединок состоялся в воскресенье, Альварес нокаутировал Смита в 9-м раунде и отобрал у него пояс чемпиона мира по версии WBO.

Издание отмечает, что травма не позволит Альваресу боксировать в декабре (ранее сообщалось, что мексиканец проведет свой следующий бой 10 декабря. - Прим. ТАСС), однако хирургическое вмешательство ему не потребуется.

В послужном списке Альвареса 48 побед (34 нокаутом), 1 поражение, 1 ничья.