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Надаль и Фара подтвердили использование запрещенных веществ в медицинских целях

Спорт
19 сентября, 22:42 UTC+3 МАДРИД МАДРИД 19, сентября. /ТАСС
Группа хакеров взломала базу данных антидопинговой системы ADAMS и началап публиковать документы, согласно которым многие спортсмены принимали запрещенные вещества в терапевтических целях
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© EPA/RAJAT GUPTA

МАДРИД, 19 сентября. /ТАСС/. Олимпийские чемпионы 2016 года испанский теннисист Рафаэль Надаль и британский легкоатлет Мо Фара подтвердили данные, которые попали в распоряжение хакерской группы Fancy Bears, об употреблении запрещенных веществ в терапевтических целях. Слова Надаля приводит испанский портал El Espanol, представителя Фара цитирует британская газета Daily Mail.

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Группа Fancy Bears взломала базу данных антидопинговой системы ADAMS, после чего начала частями публиковать документы, согласно которым многие титулованные спортсмены в разные годы принимали запрещенные вещества в терапевтических целях. На данный момент выложено четыре списка, в которые в общей сложности входят 66 спортсменов из разных стран, в том числе Надаль и Фара.

"Я пользовался лекарствами, содержащими запрещенные вещества, для лечения коленей, но делал это только с разрешения необходимых инстанций, - сказал Надаль. - Я никогда не принимал ничего для улучшения спортивных показателей. А в данных хакеров нет ничего сверхъестественного, тема чересчур раздута в СМИ. Эту информацию можно получить и без помощи хакеров".

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Факт употребления запрещенных веществ подтвердил пресс-секретарь Фары. "Мо всегда находился под контролем антидопинговых служб. Да, в его крови дважды оказались запрещенные вещества, но это не является секретом. Первый случай был в 2008 году во время лечения травмы, второй - в 2014-м, когда Мо упал в обморок и был доставлен в больницу, где ему ввели обезболивающие препараты, содержащие запрещенные вещества", - сказал представитель спортсмена.

Надаль выиграл золото Олимпиады 2016 года в парном разряде, а также Игр-2008 в одиночном. Кроме того, он является 14-кратным победителем турниров серии Большого шлема в одиночном разряде. Фара завоевал по два золота на Играх 2012 и 2016 годов на дистанциях 5000 и 10000 метров. Также он пять раз становился чемпионом мира и столько же - чемпионом Европы.

Система ADAMS - онлайн-программа для сбора и хранения данных, в которой содержатся данные о местонахождении спортсмена, пройденных им допинг-тестах и их результатах, разрешениях на терапевтическое использование препаратов.

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