Надаль и Фара подтвердили использование запрещенных веществ в медицинских целях

МАДРИД, 19 сентября. /ТАСС/. Олимпийские чемпионы 2016 года испанский теннисист Рафаэль Надаль и британский легкоатлет Мо Фара подтвердили данные, которые попали в распоряжение хакерской группы Fancy Bears, об употреблении запрещенных веществ в терапевтических целях. Слова Надаля приводит испанский портал El Espanol, представителя Фара цитирует британская газета Daily Mail.

Группа Fancy Bears взломала базу данных антидопинговой системы ADAMS, после чего начала частями публиковать документы, согласно которым многие титулованные спортсмены в разные годы принимали запрещенные вещества в терапевтических целях. На данный момент выложено четыре списка, в которые в общей сложности входят 66 спортсменов из разных стран, в том числе Надаль и Фара.

"Я пользовался лекарствами, содержащими запрещенные вещества, для лечения коленей, но делал это только с разрешения необходимых инстанций, - сказал Надаль. - Я никогда не принимал ничего для улучшения спортивных показателей. А в данных хакеров нет ничего сверхъестественного, тема чересчур раздута в СМИ. Эту информацию можно получить и без помощи хакеров".

Факт употребления запрещенных веществ подтвердил пресс-секретарь Фары. "Мо всегда находился под контролем антидопинговых служб. Да, в его крови дважды оказались запрещенные вещества, но это не является секретом. Первый случай был в 2008 году во время лечения травмы, второй - в 2014-м, когда Мо упал в обморок и был доставлен в больницу, где ему ввели обезболивающие препараты, содержащие запрещенные вещества", - сказал представитель спортсмена.

Надаль выиграл золото Олимпиады 2016 года в парном разряде, а также Игр-2008 в одиночном. Кроме того, он является 14-кратным победителем турниров серии Большого шлема в одиночном разряде. Фара завоевал по два золота на Играх 2012 и 2016 годов на дистанциях 5000 и 10000 метров. Также он пять раз становился чемпионом мира и столько же - чемпионом Европы.

Система ADAMS - онлайн-программа для сбора и хранения данных, в которой содержатся данные о местонахождении спортсмена, пройденных им допинг-тестах и их результатах, разрешениях на терапевтическое использование препаратов.