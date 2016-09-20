Шипачев и Нестеров не вошли в состав сборной РФ на матч североамериканцами

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ТОРОНТО /Канада/, 20 сентября. /ТАСС/. Защитник Никита Нестеров и нападающий Вадим Шипачев не попали в состав сборной России по хоккею на матч Кубка мира против команды Северной Америки. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).
Нестеров не принимал участия в первом матче турнира против шведов (1:2), Шипачева заменит Владислав Наместников. Место в воротах, как и в первом матче, займет Сергей Бобровский.
Полностью состав российской команды выглядит следующим образом:
Вратари - Бобровский (Семен Варламов);
Пятерки - Дмитрий Орлов - Никита Зайцев, Александр Овечкин - Павел Дацюк - Владимир Тарасенко;
Андрей Марков - Алексей Емелин, Николай Кулемин - Евгений Малкин - Никита Кучеров;
Дмитрий Куликов - Алексей Марченко, Артемий Панарин - Евгений Кузнецов - Евгений Дадонов;
Иван Телегин - Артем Анисимов - Владислав Наместников.
Матч между сборными России и Северной Америки начнется в 3:00 мск.