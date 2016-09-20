Шипачев и Нестеров не вошли в состав сборной РФ на матч североамериканцами

ТОРОНТО /Канада/, 20 сентября. /ТАСС/. Защитник Никита Нестеров и нападающий Вадим Шипачев не попали в состав сборной России по хоккею на матч Кубка мира против команды Северной Америки. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

Нестеров не принимал участия в первом матче турнира против шведов (1:2), Шипачева заменит Владислав Наместников. Место в воротах, как и в первом матче, займет Сергей Бобровский.

Полностью состав российской команды выглядит следующим образом:

Вратари - Бобровский (Семен Варламов);

Пятерки - Дмитрий Орлов - Никита Зайцев, Александр Овечкин - Павел Дацюк - Владимир Тарасенко;

Андрей Марков - Алексей Емелин, Николай Кулемин - Евгений Малкин - Никита Кучеров;

Дмитрий Куликов - Алексей Марченко, Артемий Панарин - Евгений Кузнецов - Евгений Дадонов;

Иван Телегин - Артем Анисимов - Владислав Наместников.

Матч между сборными России и Северной Америки начнется в 3:00 мск.