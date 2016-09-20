"Спартак" хочет приобрести футболиста турецкого "Османлыспора" Н'Диайе

Трамп призвал не медлить с допросом подозреваемого во взрыве в Нью-ЙоркеМеждународная панорама 20 сентября, 1:31
В ООН начинается общеполитическая дискуссия, в центре внимания Сирия и беженцыМеждународная панорама 20 сентября, 0:42
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США обвиняет ВТБ в совершении фиктивных сделокЭкономика и бизнес 20 сентября, 0:27
Путин посетит Ижевск, где проведет заседание Военно-промышленной комиссииАрмия и ОПК 20 сентября, 0:21
Горная родниковая питьевая вода станет основным брендом Южной ОсетииМеждународная панорама 20 сентября, 0:08
Тибилов выставит свою кандидатуру на выборах президента в 2017 году, если "люди захотят"Международная панорама 20 сентября, 0:04
Twitter смягчил ограничения на размер сообщенийЭкономика и бизнес 19 сентября, 23:39
Церемонию вручения "Эмми" смотрело рекордно низкое число телезрителейКультура 19 сентября, 23:23
Власти регионов получили право досрочно включать отопление в жилых домахЭкономика и бизнес 19 сентября, 22:56
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
АНКАРА, 20 сентября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак" проявляет интерес к полузащитнику турецкого "Османлыспора" Папа Алиуну Н'Диайе. Об этом сообщает турецкое издание Yeni Safak.
Турецкий клуб хочет выручить за 25-летнего сенегальца €8 млн.
В прошлом сезоне Н'Диайе провел за "Османлыспор" 33 матча в чемпионате Турции и забил 11 голов.