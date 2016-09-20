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"Спартак" хочет приобрести футболиста турецкого "Османлыспора" Н'Диайе

Спорт
20 сентября, 3:54 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 20, сентября. /ТАСС
Турецкий клуб хочет получить за 25-летнего сенегальца €8 млн
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АНКАРА, 20 сентября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак" проявляет интерес к полузащитнику турецкого "Османлыспора" Папа Алиуну Н'Диайе. Об этом сообщает турецкое издание Yeni Safak.

Турецкий клуб хочет выручить за 25-летнего сенегальца €8 млн.

В прошлом сезоне Н'Диайе провел за "Османлыспор" 33 матча в чемпионате Турции и забил 11 голов.

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