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Вооруженные люди напали на автобус венесуэльского ФК "Трухильянос"

Спорт
20 сентября, 5:30 UTC+3 КАРАКАС КАРАКАС 20, сентября. /ТАСС
Инцидент произошел в понедельник в районе города Бока де Учире, когда команда ехала на матч чемпионата страны с "Монагасом"
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КАРАКАС, 20 сентября. /ТАСС/. Вооруженные люди совершили нападение на автобус венесуэльского футбольного клуба "Трухильянос" с целью ограбления. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

Инцидент произошел в понедельник в районе города Бока де Учире, когда команда ехала на матч чемпионата страны с "Монагасом". Шесть вооруженных мужчин остановили автобус, отъехали с ним на несколько километров и забрали все ценности - спортивную экипировку, видеокамеры, ноутбуки, спортивную форму и остальное.

Грабители продержали футболистов более двух часов.

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