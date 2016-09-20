Вооруженные люди напали на автобус венесуэльского ФК "Трухильянос"

КАРАКАС, 20 сентября. /ТАСС/. Вооруженные люди совершили нападение на автобус венесуэльского футбольного клуба "Трухильянос" с целью ограбления. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

Инцидент произошел в понедельник в районе города Бока де Учире, когда команда ехала на матч чемпионата страны с "Монагасом". Шесть вооруженных мужчин остановили автобус, отъехали с ним на несколько километров и забрали все ценности - спортивную экипировку, видеокамеры, ноутбуки, спортивную форму и остальное.

Грабители продержали футболистов более двух часов.