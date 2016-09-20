Сборная России обыграла команду Северной Америки в матче Кубка мира по хоккею

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ТОРОНТО /Канада/, 20 сентября. /ТАСС/. Сборная России обыграла команду Северной Америки (игроки не старше 23 лет) в своем втором матче на Кубке мира по хоккею, который проходит в Торонто. Встреча группы В завершилась со счетом 4:3.
Шайбы у россиян забросили Владислав Наместников (30-я минута), Никита Кучеров (31), Евгений Кузнецов (34) и Владимир Тарасенко (36). В составе североамериканцев отличились Остон Мэттьюс (6), Морган Райлли (38) и Райан Ньюджент-Хопкинс (44).
После двух матчей сборные России и Северной Америки набрали по 2 очка. Команды Швеции (2) и Финляндии (0) свой матч второго тура проведут 20 сентября.
В заключительном матче группового турнира сборная России 22 сентября сыграет с командой Финляндии (начало в 22:00 мск), а североамериканцы 21 сентября встретятся со шведами.
Турнир является преемником Кубка Канады, который проводился пять раз - в 1976, 1981, 1984, 1987 и 1991 годах. Под названием Кубок мира прошло два турнира - в 1996 и 2004 годах. Сборная СССР выигрывала Кубок Канады один раз (1981) и однажды играла в финале (1987). Команда России дошла до полуфинала Кубка мира в 1996 году и четвертьфинала в 2004-м.