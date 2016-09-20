Пресс-конференция министра спорта РФ Виталия Мутко. Видеотрансляция

ФТС задержала партию из более чем 40 телефонов iPhone 7Экономика и бизнес 20 сентября, 11:59
Власти Сочи объявили режим повышенной готовности к сильным осадкамПроисшествия 20 сентября, 11:51
"Транснефть" в течение месяца заполнит нефтью трубопровод Куюмба - ТайшетТЭК 20 сентября, 11:50
СМИ: на севере Йемена в результате авианалета коалиции погибли 12 детейМеждународная панорама 20 сентября, 11:46
Бутылка с посланием с берега Шотландии спустя 15 лет достигла острова БелыйВ стране 20 сентября, 11:39
Самолет Saudi Airlines изолирован в аэропорту Манилы из-за возможной угрозыПроисшествия 20 сентября, 11:35
ВТБ прокомментировал претензии Комиссии по торговле товарными фьючерсами СШАЭкономика и бизнес 20 сентября, 11:31
Пешеходный переход у Московского зоопарка дорисовали до настоящей зебрыМосква 20 сентября, 11:22
"Объединенная вагонная компания" открывает представительство в СШАЭкономика и бизнес 20 сентября, 11:21
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
В ТАСС прошла пресс-конференция в формате телемоста, посвященная Всероссийскому дню бега "Кросс нации".
В мероприятии приняли участие министр спорта Российской Федерации Виталий Мутко, президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин, главный тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Борзаковский, руководитель Департамента физической культуры и спорта города Москвы Алексей Воробьев, министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков, а также директор Управления спортивных мероприятий Минспорта России Сергей Назаров.