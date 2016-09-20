Пресс-конференция министра спорта РФ Виталия Мутко. Видеотрансляция

В ТАСС прошла пресс-конференция в формате телемоста, посвященная Всероссийскому дню бега "Кросс нации".

В мероприятии приняли участие министр спорта Российской Федерации Виталий Мутко, президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин, главный тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Борзаковский, руководитель Департамента физической культуры и спорта города Москвы Алексей Воробьев, министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков, а также директор Управления спортивных мероприятий Минспорта России Сергей Назаров.