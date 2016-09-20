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Пресс-конференция министра спорта РФ Виталия Мутко. Видеотрансляция

Спорт
20 сентября, 10:05 UTC+3
В мероприятии, посвященном Всероссийскому дню бега "Кросс нации", также участвовали президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин, главный тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Борзаковский и другие
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В ТАСС прошла пресс-конференция в формате телемоста, посвященная Всероссийскому дню бега "Кросс нации".

В мероприятии приняли участие министр спорта Российской Федерации Виталий Мутко, президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин, главный тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Борзаковский, руководитель Департамента физической культуры и спорта города Москвы Алексей Воробьев, министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков, а также директор Управления спортивных мероприятий Минспорта России Сергей Назаров.

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