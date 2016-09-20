Мутко: участники "Кросса нации" будут иметь возможность сдать нормы ГТО

МОСКВА, 20 сентября /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Участники Всероссийского дня бега "Кросс нации", который пройдет 25 сентября в 85 регионах России, будут иметь возможность сдать нормы ГТО. Об этом на пресс-конференции в ТАСС заявил министр спорта РФ Виталий Мутко.

Центральный старт будет дан в Москве на ВДНХ. Мероприятие проводится с 2004 года и является самым масштабным в России по количеству участников и географическому охвату.

"Во время старта у его участников будет возможность сдать комплекс ГТО, - сообщил Мутко. - Надеюсь, что во всех 85 регионах будет большая численность вовлеченных".

Акт поддержки российской легкой атлетики

Также министр спорта РФ уверен, что всероссийский день бега станет актом поддержки российской легкой атлетики, которая находится в непростой ситуации.

"Кросс нации" имеет давнюю историю, я помню когда всего по 50-100 тысяч (участников) собирали, а в 2015 году было полтора миллиона людей, - рассказал Мутко. - Это событие увлекает всех любителей легкой атлетики, и мы рассматриваем его не только как спортивное событие, мы еще раз напомним о легкой атлетике, которая оказалась в непростой ситуации. Это - акт поддержки легкой атлетики, мы ее любим и поддерживаем".

"Кросс нации"

"Кросс нации" - самое масштабное по количеству участников и географическому охвату спортивное мероприятие на территории России. В соревновании могут принять участие граждане всех возрастов и с любым уровнем спортивной подготовки. Наряду с любителями на старт традиционно выходят спортсмены-профессионалы, олимпийские чемпионы и ветераны спорта, а также политики, государственные деятели, главы субъектов и городов, руководители министерств и ведомств РФ.

Наиболее массово "Кросс нации" проводится в республиках Марий Эл, Башкортостан, Татарстан, Мордовия, Красноярском крае, Новосибирской, Тверской, Саратовской, Свердловской, Челябинской и Московской областях, Москве и Санкт-Петербурге.