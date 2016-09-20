Мутко: участники "Кросса нации" будут иметь возможность сдать нормы ГТО

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МОСКВА, 20 сентября /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Участники Всероссийского дня бега "Кросс нации", который пройдет 25 сентября в 85 регионах России, будут иметь возможность сдать нормы ГТО. Об этом на пресс-конференции в ТАСС заявил министр спорта РФ Виталий Мутко.
Центральный старт будет дан в Москве на ВДНХ. Мероприятие проводится с 2004 года и является самым масштабным в России по количеству участников и географическому охвату.
"Во время старта у его участников будет возможность сдать комплекс ГТО, - сообщил Мутко. - Надеюсь, что во всех 85 регионах будет большая численность вовлеченных".
Также министр спорта РФ уверен, что всероссийский день бега станет актом поддержки российской легкой атлетики, которая находится в непростой ситуации.
"Кросс нации" имеет давнюю историю, я помню когда всего по 50-100 тысяч (участников) собирали, а в 2015 году было полтора миллиона людей, - рассказал Мутко. - Это событие увлекает всех любителей легкой атлетики, и мы рассматриваем его не только как спортивное событие, мы еще раз напомним о легкой атлетике, которая оказалась в непростой ситуации. Это - акт поддержки легкой атлетики, мы ее любим и поддерживаем".
"Кросс нации" - самое масштабное по количеству участников и географическому охвату спортивное мероприятие на территории России. В соревновании могут принять участие граждане всех возрастов и с любым уровнем спортивной подготовки. Наряду с любителями на старт традиционно выходят спортсмены-профессионалы, олимпийские чемпионы и ветераны спорта, а также политики, государственные деятели, главы субъектов и городов, руководители министерств и ведомств РФ.
Наиболее массово "Кросс нации" проводится в республиках Марий Эл, Башкортостан, Татарстан, Мордовия, Красноярском крае, Новосибирской, Тверской, Саратовской, Свердловской, Челябинской и Московской областях, Москве и Санкт-Петербурге.