Сергей Ковалев проведет всю подготовку к бою с Андре Уордом в Калифорнии

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МОСКВА, 20 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Чемпион мира по версиям Всемирной боксерской организации (ВБО), Всемирной боксерской ассоциации (ВБА) и Международной боксерской федерации (ИБФ) в весовой категории до 79,38 кг россиянин Сергей Ковалев проведет подготовку к бою против американца Андре Уорда в Калифорнии. Об этом ТАСС сообщил менеджер российского спортсмена Эгис Климас.
"Сергей в ближайшее время начнет подготовку к бою, пока у него медиа-программа. Изменений в команде нет, спарринг-партнеры будут сильнейшими, но говорить о них я не буду. Сергей приступит к подготовке в Биг-Бэре, а основную ее часть проведет в Окснарде. Безусловно, это будет один из лучших боев года и самых ожидаемых", - сказал Климас.
Бой с Уордом Ковалев проведет 19 ноября в Лас-Вегасе.
В активе 33-летнего россиянина 29 побед (26 нокаутом), одна ничья и ни одного поражения. На счету Уорда, который является олимпийским чемпионом 2004 года, 30 побед (15 - нокаутом) и ни одного поражения.