Российская сборная по паратхэквондо выиграла открытый чемпионат Европы

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Сборная России по паратхэквондо выиграла общий зачет на пятом открытом чемпионате Европы, который 16 сентября прошел в Варшаве. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации тхэквондо инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата.

Российские тхэквондисты завоевали пять золотых медалей, две серебряные и три бронзовые. Второе место заняла сборная Турции (3-1-4), третьими стали азербайджанские спортсмены (2-3-4).

Чемпионат Европы по паратхэквондо в Польше стал первым в истории, на котором были проведены допинг-тесты 6 спортсменов. "Это значительно повышает уровень соревнований, а также подтверждает принцип честной борьбы", - сообщается в пресс-релизе.

"Мы рады, что число участников с каждым годом стремительно растет: на нынешний чемпионат зарегистрировались 147 спортсменов из 32 стран, - сказал президент Европейского союза паратхэвондо Александр Шлычков. - Такой вид спорта как паратхэквондо имеет большие перспективы, в том числе и в России. Сейчас российское паралимпийское движение переживает сложные времена, но мы верим в восстановление членства в МПК и усиленно готовим своих спортсменов к Играм-2020 в Токио".