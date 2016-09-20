France Football: обладателя "Золотого мяча" выберут журналисты

ПАРИЖ, 20 сентября. /ТАСС/. Французский журнал France Football обнародовал новые правила вручения футбольной премии "Золотой мяч", согласно которым голосовать за лучшего игрока будут только представители СМИ. Об этом сообщается на сайте издания.

В расширенном списке теперь будут представлены 30 игроков (ранее в перечень входили 23). При этом будет отменен промежуточный этап - представление шорт-листа из трех футболистов. Победитель премии и полный рейтинг игроков будет объявляться до конца календарного года.

Ранее стало известно, что France Football и Международная федерация футбола (ФИФА) завершили партнерство по вручению награды "Золотой мяч".

Журнал France Football вручал "Золотой мяч" с 1956 года, у ФИФА в 1988-м появилась своя награда - "Игрок года". В 2010 году издатели журнала и ФИФА заключили пятилетний контракт, по которому "Золотой мяч" вручала Международная федерация футбола путем голосования тренеров национальных команд, капитанов сборных и представителей СМИ.

Только два футболиста становились обладателями "Золотого мяча" с тех пор, как награду стала вручать ФИФА. Аргентинский нападающий испанской "Барселоны" Лионель Месси получал приз четыре раза (2010, 2011, 2012, 2015), португальский футболист испанского "Реала" Криштиану Роналду - дважды (2013 и 2014).

"Франс Футбол" вручал "Золотой мяч" путем голосования сначала среди 52 журналистов из стран Европы, а с 2007 года в опросе участвовали 96 журналистов со всего мира. В 1963 году награду получил советский футболист Лев Яшин. До сих пор он остается единственным вратарем в истории, ставшим обладателем "Золотого мяча". Также еще два футболиста сборной СССР удостаивались награды - Олег Блохин в 1975 году и Игорь Беланов в 1986-м.