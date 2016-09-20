Мутко: стройка стадиона в Калининграде не вызывает вопросов

МОСКВА, 20 сентября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Стройка стадиона к футбольному чемпионату мира 2018 года в Калининграде не вызывает беспокойства. Об этом журналистам рассказал министр спорта России Виталий Мутко.

"В Калининграде - хороший темп, под 60% (готовность стадиона - прим. ТАСС). Установили экран, монтируют крышу. По стадиону вопросов нет", - сказал Мутко.

"Были вопросы с инженерной подготовкой всего острова. Когда взяли в свои руки, вопросов не было. Сделали проект, 35 тысяч, хороший проект. Стадион абсолютно в "зеленой" зоне", - добавил он.

Строительство стадиона к чемпионату мира ведется на острове Октябрьский в центральной части Калининграда. Стадион размещается на участке площадью более 22 гектаров, в декабре 2014 года она была подготовлена к началу строительных работ. Также в декабре 2015 года был подписан контракт на строительство с генеральным подрядчиком компанией "Крокус Интернешнл".

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Волгограде и Ростове-на-Дону.