Мутко: стройка стадиона в Калининграде не вызывает вопросов

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МОСКВА, 20 сентября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Стройка стадиона к футбольному чемпионату мира 2018 года в Калининграде не вызывает беспокойства. Об этом журналистам рассказал министр спорта России Виталий Мутко.
"В Калининграде - хороший темп, под 60% (готовность стадиона - прим. ТАСС). Установили экран, монтируют крышу. По стадиону вопросов нет", - сказал Мутко.
"Были вопросы с инженерной подготовкой всего острова. Когда взяли в свои руки, вопросов не было. Сделали проект, 35 тысяч, хороший проект. Стадион абсолютно в "зеленой" зоне", - добавил он.
Строительство стадиона к чемпионату мира ведется на острове Октябрьский в центральной части Калининграда. Стадион размещается на участке площадью более 22 гектаров, в декабре 2014 года она была подготовлена к началу строительных работ. Также в декабре 2015 года был подписан контракт на строительство с генеральным подрядчиком компанией "Крокус Интернешнл".
Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Волгограде и Ростове-на-Дону.