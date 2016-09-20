СМИ: волейболистов Кубы приговорили к пяти годам тюрьмы в Финляндии за изнасилование

ХЕЛЬСИНКИ, 20 сентября. /Корр. ТАСС Нина Бурмистрова/. Окружной суд Пирканмаа, расположенный в финском городе Тампере, приговорил четырех волейболистов сборной Кубы, задержанных в Финляндии в июле по обвинению в изнасиловании, к пяти годам тюрьмы. Об этом сообщила газета Helsingin Sanomat.

Еще один спортсмен получил 3,5 года тюрьмы, в отношении последнего из шести волейболистов подозрения были сняты. Игрокам также придется выплатить пострадавшей компенсацию за причиненный моральный вред и другие страдания в общей сложности в размере €24 тыс.

Окружной суд Пирканмаа 5 июля постановил арестовать шестерых игроков олимпийской сборной Кубы, которые были задержаны в начале июля по подозрению в изнасиловании. Изначально задержанных было восемь, но полиция отпустила двоих спортсменов и сняла с них подозрения.

По данным СМИ, групповое изнасилование произошло в отеле финского города Тампере, где проживала кубинская сборная. Спортсмены были выведены из заявки команды Кубы на матч второй группы Мировой лиги против сборной Финляндии и пропустили Олимпийские игры в Бразилии.