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Мутко: не намерен отдавать российский футбол на растерзание

Спорт
20 сентября, 11:48 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Вероника Советова
"Сейчас есть точка управления, нет никакого раздрая, и мне важно это сохранить", - сказал министр спорта РФ
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МОСКВА, 20 сентября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Министр спорта РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко не намерен отдавать российский футбол на растерзание кому-либо, сейчас в нем нет никакого раздрая. Об этом Мутко заявил журналистам.

Выборы президента РФС состоятся 24 сентября в Москве. Помимо Мутко, в выборах примут участие известный тренер Валерий Газзаев, президент Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин и президент Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Игорь Ефремов.

"Понимаю, что если не будет результата, все обрушится на меня, но отдавать наш футбол на растерзание не хочется. Сейчас есть точка управления, нет никакого раздрая, и мне важно это сохранить", - сказал Мутко.

"Можно прийти в клуб семьей, разорить его, оставить в долгах, а ты потом чистый. Или придумать левый проект, получить бюджет и продолжать на него свою избирательную кампанию", - отметил глава РФС, говоря о негативных факторах в футболе.

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Мутко, Виталий Леонтьевич
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