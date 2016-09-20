Мутко: глава ФНЛ доложил о плачевном состоянии "Луч-Энергии"

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МОСКВА, 20 сентября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Президент Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Игорь Ефремов доложил министру спорта РФ, главе Российского футбольного союза (РФС) Виталию Мутко о плачевном финансовом состоянии владивостокского клуба "Луч-Энергия". Об этом Мутко сообщил журналистам.
Ранее издание "Чемпионат" распространило информацию, что игроки "Луч-Энергии" из-за долгов по зарплате намерены бойкотировать матч первенства ФНЛ со "Спартаком-2", который запланирован на 26 сентября.
"Говорят, что надо заставить клубы иметь при себе и женскую команду. Но как я могу их заставить сделать это, если они на ладан дышат? Мне (Игорь) Ефремов смс прислал, мол, "Луч" последние дни доживает. А что же будет, если я их еще и женский клуб заставлю сделать?", - сказал Мутко.