Белорусский пловец Бокий получит более $300 тыс. призовых за семь медалей Паралимпиады

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МИНСК, 20 сентября. /Корр. ТАСС Юрий Шамшур/. Обладатель шести золотых и одной бронзовой медалей Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро пловец из Белоруссии Игорь Бокий получит в качестве призовых $320 тысяч. Об этом сообщили сегодня ТАСС в министерстве спорта и туризма республики.
"В соответствии с ранее принятым решением, обладатель золота Паралимпийских игр получит 50 тыс. долларов призовых, серебра - 30 тыс., бронзы - $20 тысяч", - уточнил пресс-секретарь Минспорта и туризма Владимир Нестерович.
"Игорь Бокий, принесший стране шесть золотых и одну бронзовую медаль, вызывает особую гордость и радость", - отметил пресс-секретарь. Он сказал, что на белорусского пловца рассчитывают и на Паралимпиаде-2020 в Токио.
В целом, заявил Нестерович, сплоченная команда Белоруссии показала "не просто достойный результат, а настоящий героизм". "Даже если не брать во внимание завоеванные медали, надо отметить, что в Рио наши паралимпийцы заняли много 5-8-х мест. Те, кто отобрался на Игры и поехал на Паралимпиаду, уже совершили подвиг, пройдя через тренировки, мужество и терпение", - сказал представитель Минспорта. Нестерович сообщил, что 22 сентября в Минске белорусским паралимпийцам, прибывающим из Рио-де-Жанейро, готовят теплый прием.
На Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро белорусская команда завоевала 10 медалей, в том числе 8 золотых и 2 бронзовые. Больше всего наград у пловца Игоря Бокия, который завоевал 7 медалей (6 золотых и 1 бронзовую). Кроме того, у него на счету два рекорда мира, шесть рекордов Паралимпийских игр. Чемпионами также стали пловец Владимир Изотов и Андрей Праневич (фехтование на колясках), бронза в метании копья - у Александра Трипутя.