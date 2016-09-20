Широков станет советником министра спорта Подмосковья по развитию футбола в регионе

МОСКВА, 20 сентября. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Бывший капитан сборной России по футболу Роман Широков станет советником министра физической культуры и спорта Московской области Романа Терюшкова по развитию футбола в регионе. Об этом ТАСС сообщил Терюшков.

Широков завершил профессиональную карьеру футболиста в июле текущего года. 3 сентября он дебютировал за столичный клуб Любительской футбольной лиги (ЛФЛ) "Атлантис".

"Мы договорились на советника по развитию футбола в области, и этот вопрос будет решен после того, как в РФС пройдут выборы. В любом случае мы уже начали работать по молодежным движениям, он сейчас думает над созданием своей собственной футбольной школы Романа Широкова. То есть он сейчас будет полностью заниматься нашими молодежными чемпионатами Московской области, будет улучшать их качество, функциональность", - сказал Терюшков.

"Но пока окончательно еще не знаем, должно проясниться в начале октября. 28 сентября проведем турнир среди детских домов на Кубок Романа Широкова, после которого еще раз присядем и все обговорим", - добавил министр.

Широков в своей профессиональной карьере выступал за ЦСКА, "Торпедо-ЗИЛ", "Буревестник", "Истру", "Видное", "Сатурн", "Рубин", "Химки", однако самый яркий период карьеры игрока начался в 2008 году с переходом в санкт- петербургский "Зенит". С сине-бело-голубыми полузащитник по два раза выигрывал чемпионат и Суперкубок России, по одному - Кубок страны, Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА. С 2014 года Широков дважды выступал на правах аренды за "Краснодар", а также провел полсезона в московском "Спартаке". Последним клубом Широкова был московский ЦСКА, в который он перешел минувшей зимой, подписав контракт по схеме "0,5+1" - на полгода с возможностью продления еще на сезон.

В сборной России Широков дебютировал в марте 2008 года, с тех пор принял участие в трех чемпионатах Европы, а чемпионат мира 2014 года вынужден был пропустить из-за травмы. В составе команды он сыграл в 57 матчах, отметившись 13 голами.