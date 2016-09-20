WBC продлил до конца сентября переговоры по бою Поветкина и Стиверна

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МОСКВА, 20 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Всемирный боксерский совет (WBC) продлил сроки переговоров между командами россиянина Александра Поветкина и канадца Бермейна Стиверна до 30 сентября. Об этом ТАСС сообщил руководитель компании "Мир бокса" Андрей Рябинский.
"Сроки на переговоры продлены до 30 сентября", - сказал Рябинский.
Бой между Поветкиным и чемпионом мира по версии Всемирного боксерского совета (ВБС) американцем Деонтеем Уайлдером был запланирован на 21 мая в Москве, однако в результате был отложен из-за того, что в организме российского спортсмена были найдены следы мельдония. ВБС завершил расследование по делу об употреблении допинга Поветкиным и принял решение не применять санкции к россиянину. Из-за травмы Уайлдера соперником Поветкина станет Стиверн.
На счету канадца 25 побед (21 нокаутом), два поражения и одна ничья.
Поветкин - первый номер рейтинга организации в супертяжелом весе. 37-летний россиянин, имеющий в своем активе золото Олимпиады-2004, провел на профессиональном ринге 31 бой, одержав 30 побед (22 нокаутом) и потерпев одно поражение.