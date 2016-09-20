Мутко: сборная России по футболу будет готовиться к ЧМ-2018 в Новогорске

МОСКВА, 20 сентября. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Сборная России по футболу будет готовиться к чемпионату мира 2018 года на базе "Динамо" в Новогорске. Об этом ТАСС сообщил министр спорта РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

"К Кубку конфедераций все должны готовиться в равных условиях. Мы не имеем права создавать себе лучшие условия. Мы должны жить в гостинице, тренироваться по календарю, на той тренировочной площадке, которая нам будет дана перед игрой, мы должны быть в тех же условиях, что и гости. А вот к чемпионату мира будем готовиться в Новогорске, мы работаем над этим", - сказал Мутко.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Сочи, Калининграде, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Волгограде и Самаре.