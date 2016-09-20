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Глава ФНЛ Ефремов назвал ситуацию в "Луч-Энергии" "взрывоопасной"

Спорт
20 сентября, 13:58 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских
Ранее издание "Чемпионат" распространило информацию, что игроки "Луч-Энергии" из-за долгов по зарплате намерены бойкотировать матч первенства ФНЛ со "Спартаком-2"
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МОСКВА, 20 сентября. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Президент Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Игорь Ефремов считает ситуацию во владивостокском клубе "Луч-Энергия" сложной и "взрывоопасной", поскольку там многомесячные задержки по зарплате. Об этом Ефремов заявил ТАСС.

Ранее издание "Чемпионат" распространило информацию, что игроки "Луч-Энергии" из-за долгов по зарплате намерены бойкотировать матч первенства ФНЛ со "Спартаком-2", который запланирован на 26 сентября.

"Ситуация очень взрывоопасная. Я там (во Владивостоке) находился три дня, ситуация действительно очень сложная, есть многомесячные задержки по зарплате. Я специально задержался на один день, потому что предварительно решался вопрос о встрече с руководителем региона (Владимиром Миклушевским), хотя я понимал, что сейчас выборы в думу. Но эта встреча, к сожалению, не состоялась", - сказал Ефремов.

"Что касается в целом клуба, там есть люди, которые раньше его финансировали. Я с ними общался, и у них есть большое желание сохранить клуб, но все решения будут приниматься первым лицом уже после дня выборов. Сейчас я предпринимаю некоторые усилия, чтобы быть с ним на связи и понять, какие там перспективы в ближайшие день - два, потому что руководитель клуба тоже ждет решения и не понимает, что ему делать", - добавил глава ФНЛ.

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