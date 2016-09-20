Глава ФНЛ Ефремов назвал ситуацию в "Луч-Энергии" "взрывоопасной"

"ВКонтакте" запустила денежные переводы и голосовые сообщенияОбщество 20 сентября, 15:30
"На грани коллапса": Москва и Вашингтон не могут прийти к компромиссу по СирииМеждународная панорама 20 сентября, 15:29
Источник: сокращение штатной численности МВД связано с созданием РосгвардииПолитика 20 сентября, 15:18
Свыше 150 тыс. гостей приедут в Москву на фестиваль "Круг света" по туристическим путевкамМосква 20 сентября, 15:18
Пермский театр, приехавший на гастроли, потерял кота-артиста на Ярославском вокзале МосквыМосква 20 сентября, 15:13
"Метод Хэйра": как распределяются места в Госдуме по итогам выборовПолитика 20 сентября, 15:08
Минобороны РФ: российская и сирийская авиация не наносила ударов по конвою ООН у АлеппоПолитика 20 сентября, 14:56
Единый регистр больных ВИЧ запустят в регионах РФ 1 января 2017 годаОбщество 20 сентября, 14:52
Нарышкин: явка на выборах в Госдуму демонстрирует общеевропейский тренд на понижениеПолитика 20 сентября, 14:48
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 20 сентября. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Президент Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Игорь Ефремов считает ситуацию во владивостокском клубе "Луч-Энергия" сложной и "взрывоопасной", поскольку там многомесячные задержки по зарплате. Об этом Ефремов заявил ТАСС.
Ранее издание "Чемпионат" распространило информацию, что игроки "Луч-Энергии" из-за долгов по зарплате намерены бойкотировать матч первенства ФНЛ со "Спартаком-2", который запланирован на 26 сентября.
"Ситуация очень взрывоопасная. Я там (во Владивостоке) находился три дня, ситуация действительно очень сложная, есть многомесячные задержки по зарплате. Я специально задержался на один день, потому что предварительно решался вопрос о встрече с руководителем региона (Владимиром Миклушевским), хотя я понимал, что сейчас выборы в думу. Но эта встреча, к сожалению, не состоялась", - сказал Ефремов.
"Что касается в целом клуба, там есть люди, которые раньше его финансировали. Я с ними общался, и у них есть большое желание сохранить клуб, но все решения будут приниматься первым лицом уже после дня выборов. Сейчас я предпринимаю некоторые усилия, чтобы быть с ним на связи и понять, какие там перспективы в ближайшие день - два, потому что руководитель клуба тоже ждет решения и не понимает, что ему делать", - добавил глава ФНЛ.