В Волгограде к ЧМ-2018 ремонтируют "убитые" дороги и строят новую магистраль

ВОЛГОГРАД, 20 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Каленич/. "Убитые" дороги Волгограда приведут в порядок к ЧМ-2018 и построят у стадиона "Волгоград Арена" новую магистраль. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в комитете по подготовке и проведению ЧМ-2018 в Волгоградской области.

"Одним из ключевых объектов транспортной инфраструктуры в рамках проведения чемпионата является строительство Нулевой продольной магистрали протяженностью 3,6 км. Эта дорога необходима для обеспечения безопасного прибытия к 45-тысячному стадиону "Волгоград Арена" спортсменов, гостей и болельщиков. Общая сумма контракта - 1,7 млрд руб., финансирование предусмотрено из федерального и регионального бюджетов, срок окончания - декабрь 2017 года", - пояснили в комитете.

Северную и южную часть города связывают первая, вторая и частично третья продольные магистрали. Самой близкой к Волге станет новая городская магистраль, поэтому она и получила название Нулевой продольной.

Однако самым дорогостоящим проектом является реконструкция Шоссе Авиаторов - дороги от аэропорта до центра Волгограда протяженностью 12 км за 2,4 млрд федеральных рублей. Работы на этом объекте уже ведутся, срок окончания - также декабрь 2017 года.

Ремонт идет круглосуточно

В региональной программе подготовки к ЧМ-2018 запланирован ремонт десяти основных волгоградских дорог, включенных в протокольные маршруты клиентских групп в период проведения чемпионата, на общую сумму почти 1,5 млрд руб. По данным волгоградской мэрии, сегодня в Волгограде дорожным ремонтом охвачены самые "убитые" дороги практически во всех восьми районах областного центра. "Ремонт идет круглосуточно, включая выходные дни",- подчеркнул представитель мэрии.

По его словам, до конца года будет отремонтировано 40 дорожных объектов. В областном комитете транспорта и дорожного хозяйства отметили, что сейчас разрабатывается новая комплексная транспортная схема Волгограда, которая предполагает создание единого диспетчерского пункта управления городским транспортом. Планируется максимально освободить правую полосу движения на основных дорогах для общественного транспорта, создать новые удобные парковки для частных автомобилей.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 31 мая во время рабочей поездки в Волгоград проехал по городским магистралям и оценил их как "убитые". По мнению Медведева, нынешнее состояние дорог - это накопленный результат недостаточного финансирования на протяжении нескольких десятилетий. Волгоградский губернатор Андрей Бочаров выразил тогда надежду, что область в ближайшее время должна выйти на полное финансирование дорожной отрасли.

Уже 9 сентября на открытии нового участка федеральной трассы Москва - Волгоград вблизи города Михайловки министр транспорта РФ Максим Соколов, заявил, что "в этом году на дороги в Волгоградской области выделено 15 млрд руб., из которых 9,5 млрд - федеральных, это по отдельным направлениям в 2-2,5 раза больше, чем в прошлые годы".

Воздушная гавань Волгограда

Масштабная реконструкция в ходе подготовки к ЧМ-2018 проводится в международном аэропорту Волгограда - воздушной гавани города на Волге. Проект модернизации аэропорта реализуется на условиях государственно-частного партнерства. Так, 3,7 млрд руб. привлечены из федерального бюджета - на эти средства уже построена новая взлетно-посадочная полоса (ВПП). Длину новой полосы увеличили с 2,5 до 2,8 км, ширину - с 45 до 49 м. Второй этап реконструкции ВПП предусматривает установку самого современного навигационного оборудования, с завершением этого проекта волгоградский аэропорт сможет принимать практически любые воздушные суда в сложных погодных условиях.

Средства инвестора - около 1 млрд руб. - вложены в строительство нового трехэтажного здания международного терминала аэропорта, он уже открыт в этом году. "К 2018 году за счет средств ПАО "Международный аэропорт Волгоград" запланировано строительство временного терминала. С учетом построенного нового терминала это позволит обеспечить общий пассажиропоток в аэропорту не менее 1450 человек в час, как того требует ФИФА", - отметил корреспонденту ТАСС представитель комитета по проведению и подготовке к ЧМ-2018 в Волгоградской области.

Также областные власти совместно с РЖД разрабатывают проект по запуску из центра Волгограда до аэропорта авиаэкспресса, по примеру столичных аэропортов. Есть проект размещения нового автовокзала Волгограда в одном из терминалов аэропорта. Если это удастся осуществить, волгоградский аэропорт может стать современным мультимодальным транспортно-пересадочным узлом, который совместит три вида транспорта (авиа, ж/д и авто).

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. Волгоград примет четыре встречи группового этапа турнира.