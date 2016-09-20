Олимпийская чемпионка по теннису Веснина претендует на звание почетного гражданина Сочи

СОЧИ, 20 сентября. /ТАСС/. Чемпионка Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро в женском парном теннисном турнире Елена Веснина стала кандидатом на присвоение звания почетного гражданина Сочи. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Администрация Сочи приняла решение учредить звание почетного гражданина и выдвинуло несколько кандидатов, среди которых титулованная российская теннисистка. Выборы будут проходить посредством голосования жителей Сочи, а итоги будут подведены 21 ноября в День города.

"Елена Веснина родилась в Сочи, закончила здесь школу. Сейчас здесь проживают ее родители. А накануне по просьбе властей один из предпринимателей от имени всех горожан подарил теннисистке квартиру на курорте. И свои планы чемпионка связывает именно с нашим городом, в частности планирует открыть здесь школу тенниса", - говорится в сообщении пресс-службы города.

Веснина родилась 1 августа 1986 года во Львове, воспитанница ДЮСШ Сочи. Золотую олимпийскую медаль Веснина завоевала в паре с Екатериной Макаровой. Победительница Открытых чемпионатов Франции (2013) и США (2014) в парном разряде, в нынешнем сезоне вышла в финал Открытого чемпионата Франции (в паре с Макаровой). Полуфиналистка Уимблдонского турнира 2016 года, победительница Открытого чемпионата США 2016 года в миксте (в паре с бразильцем Бруно Соаресом), чемпионка Универсиады 2013 года - в парном разряде (с Анастасией Павлюченковой) и миксте (с Андреем Кузнецовым).