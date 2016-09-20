Мутко: РФС планирует погасить все долги организации к 1 января 2018 года

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МОСКВА, 20 сентября. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Российский футбольный союз (РФС) планирует погасить все долги организации перед кредиторами к 1 января 2018 года. Об этом ТАСС заявил министр спорта РФ, президент РФС Виталий Мутко.
В сентябре 2015 года долг организации составлял 2,5 миллиарда рублей.
"Сейчас ситуация с долгами нормализовалась, нам удалось очень серьезно снизить за прошедший год свою задолженность, - сказал Мутко. - Когда я вернулся на пост президента РФС, долг был 2,5 миллиарда, теперь он составляет 680 миллионов. К концу года мы планируем, что эта сумма остановится на 400 миллионах. А в следующем году мы эти 400 миллионов закроем, и с 1 января 2018 года организация должна стать безубыточной, у нее не будет отрицательного сальдо, и тогда мы сможем увеличить инвестиции в развитие футбола".
Также Мутко рассказал о мерах по нормализации состояния РФС, которые были проделаны за последний год.
"Был утвержден план по нормализации состояния организации, он состоял из многих пунктов - оптимизация расходов, реструктуризация долгов. С каждым кредитором были проведены переговоры, составлены новые соглашения, реструктуризированы долги, где-то были перенесены сроки выплат, где-то были завышены ставки по кредитам - мы вернули их до нормальных величин, с кем-то договорились рассчитаться рекламным продуктом - много работы было сделано. Реструктуризация рассчитана до 2018 года", - рассказал президент РФС.
"Дальше была проведена оптимизация управления, мы сократили организацию на 30 человек, - продолжил он. - Потом поработали по привлечению рыночных спонсоров. Мы подписали соглашения с "Мегафоном", "Новатеком", в футбол вернулся "Росгосстрах". Пока он в РФПЛ, но мы рассчитываем сделать его партером и РФС. Хотел уйти Volkswagen, но нам удалось его сохранить".