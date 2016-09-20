Платини, покинувший пост президента УЕФА, может получить компенсацию от организации

ЖЕНЕВА, 20 сентября. /ТАСС/. Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини может получить компенсацию за преждевременный уход со своего поста, даже несмотря на отстранение от футбольной деятельности. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Платини был отстранен от любой деятельности, связанной с футболом, из-за обвинений в получении незаконной выплаты от бывшего главы ФИФА Йозефа Блаттера, его дисквалификация после апелляции составила четыре года. 14 сентября в Афинах на внеочередном конгрессе УЕФА новым президентом организации был избран словенец Александер Чеферин. Срок полномочий Платини истекал в 2019 году, его годовой оклад составлял 2,1 млн долларов.

"Вопрос о выплате компенсации будет рассмотрен на исполкоме УЕФА в установленном порядке", - сообщили в УЕФА.

По информации агентства, швейцарские законы не предполагают выплаты компенсации в случае с Платини, но источники Bloomberg, близкие к ситуации, сообщили, что некоторые чиновники УЕФА могут поднять этот вопрос, уважая заслуги француза на посту президента организации.