Лукин подал в отставку с поста главы комитета РФС по этике

МОСКВА, 20 сентября. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин подал в отставку с поста председателя комитета Российского футбольного союза (РФС) по этике. Об этом Лукин сообщил ТАСС.

"В связи с изменением ряда моих полномочий, у меня будет больше забот, и я подал в отставку с поста председателя комитета", - сказал Лукин.

Лукин возглавлял комитет РФС по этике с мая 2014 года.

Ближайшее дело, которое должен рассмотреть комитет, - высказывания главного тренера ЦСКА Леонида Слуцкого в адрес российских футбольных судей. В июне Слуцкий в эфире телеканала "Матч ТВ" заявил, что в случае, если человек является российским футбольным арбитром, то его можно ударить. 10 июля арбитры Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) выступили с заявлением, в котором потребовали от Слуцкого принести извинения.

"Это дело будет рассматриваться в ближайшее время, но не мной", - сказал Лукин.