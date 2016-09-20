Лукин подал в отставку с поста главы комитета РФС по этике

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МОСКВА, 20 сентября. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин подал в отставку с поста председателя комитета Российского футбольного союза (РФС) по этике. Об этом Лукин сообщил ТАСС.
"В связи с изменением ряда моих полномочий, у меня будет больше забот, и я подал в отставку с поста председателя комитета", - сказал Лукин.
Лукин возглавлял комитет РФС по этике с мая 2014 года.
Ближайшее дело, которое должен рассмотреть комитет, - высказывания главного тренера ЦСКА Леонида Слуцкого в адрес российских футбольных судей. В июне Слуцкий в эфире телеканала "Матч ТВ" заявил, что в случае, если человек является российским футбольным арбитром, то его можно ударить. 10 июля арбитры Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) выступили с заявлением, в котором потребовали от Слуцкого принести извинения.
"Это дело будет рассматриваться в ближайшее время, но не мной", - сказал Лукин.