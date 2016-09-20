Кириленко: РФБ рассчитывает погасить долги к концу 2017 года

МОСКВА, 20 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российская федерация баскетбола (РФБ) рассчитывает закрыть долги к концу 2017 года. Об этом ТАСС заявил президент организации Андрей Кириленко.

"Долг федерации сократился до 150 млн рублей. Думаю, к концу следующего года мы сумеем закрыть все долги", - сказал Кириленко.

Кириленко возглавил организацию в конце августа 2015 года. На тот момент долг РФБ составлял более 280 млн рублей.