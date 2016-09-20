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Кириленко: РФБ рассчитывает погасить долги к концу 2017 года

Спорт
20 сентября, 16:26 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Андрей Карташов
К настоящему времени долг Российской федерации баскетбола сократился до 150 млн рублей
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МОСКВА, 20 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российская федерация баскетбола (РФБ) рассчитывает закрыть долги к концу 2017 года. Об этом ТАСС заявил президент организации Андрей Кириленко.

"Долг федерации сократился до 150 млн рублей. Думаю, к концу следующего года мы сумеем закрыть все долги", - сказал Кириленко.

Кириленко возглавил организацию в конце августа 2015 года. На тот момент долг РФБ составлял более 280 млн рублей.

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Кириленко, Андрей Геннадьевич
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