Кириленко: РФБ рассчитывает погасить долги к концу 2017 года

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МОСКВА, 20 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российская федерация баскетбола (РФБ) рассчитывает закрыть долги к концу 2017 года. Об этом ТАСС заявил президент организации Андрей Кириленко.
"Долг федерации сократился до 150 млн рублей. Думаю, к концу следующего года мы сумеем закрыть все долги", - сказал Кириленко.
Кириленко возглавил организацию в конце августа 2015 года. На тот момент долг РФБ составлял более 280 млн рублей.