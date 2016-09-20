Ивуарийский футболист Яя Туре объявил о завершении выступлений за сборную

ЛОНДОН, 20 сентября. /ТАСС/. Ивуарийский футболист английского "Манчестер Сити" Яя Туре объявил о завершении выступлений за сборную. Об этом 33-летний полузащитник сообщил на своем сайте.

"Это заявление, возможно, самый трудный поступок в моей жизни. Я уверен, что сейчас правильное время принять это решение, после 14 лет на самом высоком уровне. Факт в том, что мне 33 года. Но интенсивность тренировок и большое количество игр не являются причинами, почему я принял такое решение", - сказано в заявлении Туре.

Полузащитник провел в составе сборной Кот-д'Ивуара 113 игр за 14 лет и забил 19 мячей. В составе сборной страны Туре стал обладателем Кубка Африки в 2015 году и еще дважды становился серебряным призером турнира. Четыре раза он признавался лучшими игроком Африки (2011, 2012, 2013, 2014).

В 2003-2005 годах ивуариец выступал за донецкий "Металлург" и хорошо говорит по-русски. Туре в составе "Барселоны", за которую выступал с 2007 по 2010 год, дважды выиграл чемпионат Испании, также стал победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира, обладателем Кубка, Суперкубка страны, Суперкубка УЕФА. В составе "Манчестер Сити", за который играет с 2010 года, ивуариец дважды стал чемпионом Англии, завоевал Кубок, Суперкубок Англии и дважды Кубок лиги.

После прихода в английский клуб главного тренера Хосепа Гвардиолы Туре перестал попадать в основной состав. В текущем сезоне он ни разу не вышел на поле в чемпионате Англии. Также полузащитник не попал в заявку команды на Лигу чемпионов.