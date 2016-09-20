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ФК "Спартак" назначил болельщика ответственным за работу с маломобильными зрителями

Спорт
20 сентября, 16:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, сентября. /ТАСС
Сергеев, несмотря на то, что может передвигаться только в инвалидной коляске, на протяжении нескольких лет является активным участником фан-движения "Спартака"
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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Спартак" назначил ответственным за работу с маломобильными зрителями болельщика с ограниченными возможностями Александра Сергеева. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Сергеев, несмотря на то, что может передвигаться только в инвалидной коляске, на протяжении нескольких лет является активным участником фан-движения "Спартака".

"Передо мной стоит задача реализации социальных проектов клуба, связанных с маломобильными болельщиками, - рассказал Сергеев. - Речь идет о различных акциях, сотрудничестве с фан-клубом, выдаче билетов, организации выездов в другие города, автобусных туров, экскурсий. Идею мне предложил вице-президент клуба Наиль Измайлов. Уверен, это не только важное и полезное, но и интересное дело, по- моему, работать в любимом клубе - мечта любого болельщика, а я уже много лет посвящаю "Спартаку" едва ли не все свое свободное время".

"Сейчас трибуны посещают 35-40 маломобильных болельщиков, но желающих гораздо больше, - продолжил Сергеев. - В ближайшее время на "Открытие-Арене" (стадион "Спартака". - Прим. ТАСС) будет завершена подготовка специального сектора для маломобильных зрителей. Хочется, чтобы места, которые для нас выделяет клуб, были заняты по максимуму".

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