ФК "Спартак" назначил болельщика ответственным за работу с маломобильными зрителями

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Спартак" назначил ответственным за работу с маломобильными зрителями болельщика с ограниченными возможностями Александра Сергеева. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Сергеев, несмотря на то, что может передвигаться только в инвалидной коляске, на протяжении нескольких лет является активным участником фан-движения "Спартака".

"Передо мной стоит задача реализации социальных проектов клуба, связанных с маломобильными болельщиками, - рассказал Сергеев. - Речь идет о различных акциях, сотрудничестве с фан-клубом, выдаче билетов, организации выездов в другие города, автобусных туров, экскурсий. Идею мне предложил вице-президент клуба Наиль Измайлов. Уверен, это не только важное и полезное, но и интересное дело, по- моему, работать в любимом клубе - мечта любого болельщика, а я уже много лет посвящаю "Спартаку" едва ли не все свое свободное время".

"Сейчас трибуны посещают 35-40 маломобильных болельщиков, но желающих гораздо больше, - продолжил Сергеев. - В ближайшее время на "Открытие-Арене" (стадион "Спартака". - Прим. ТАСС) будет завершена подготовка специального сектора для маломобильных зрителей. Хочется, чтобы места, которые для нас выделяет клуб, были заняты по максимуму".