ПКР: поврежденная допинг-проба паралимпийца Романа Петушкова не доказывает его вину

МОСКВА, 20 сентября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Доказательства нарушения антидопинговых правил шестикратным чемпионом Паралимпийских игр 2014 года Романом Петушковым на данный момент отсутствуют, поврежденная допинг-проба таковым не является. Об этом сказала ТАСС 13-кратная паралимпийская чемпионка и вице-президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Рима Баталова.

Ранее стало известно, что Петушков и еще трое российских призеров Паралимпиады в Сочи сообщили об упоминании их имени в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) под руководством Ричарда Макларена. В докладе Макларена говорилось, что выявлено 35 положительных допинг-проб у российских паралимпийцев. При этом сообщалось, что Макларен направил в МПК, ВАДА и международные федерации конкретный перечень имен спортсменов, чьи допинг-пробы могли быть подменены и вызвали подозрения.

"Нужно добиваться других доказательств, - считает Баталова. - Что значит повреждена проба? Какие еще доказательства? Пока все это недоказательно".

"Петушков у них был на глазах, постоянно выступал на международных соревнованиях. Паралимпийцы до начала Игр-2014 практически постоянно тренировались за границей, и у них постоянно брали пробы. Даже непонятно, как реагировать. Я удивляюсь просто".

18 июля независимая комиссия ВАДА во главе с Ричардом Маклареном представила доклад об итогах расследования обвинений в допинговых махинациях на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. На его основе исполком ВАДА рекомендовал Международному олимпийскому комитету (МОК), Международному паралимпийскому комитету и всем международным спортивным федерациям отстранить российских спортсменов от участия в своих соревнованиях.

Международный паралимпийский комитет 7 августа дисквалифицировал Паралимпийский комитет России и отстранил российских спортсменов от участия в Паралимпийских играх 2016 года.