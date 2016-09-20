Сборная России по футболу проведет товарищеский матч с катарцами в гостях

МОСКВА, 20 сентября. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Сборная России по футболу проведет товарищеский матч с командой Катара на выезде в ноябре 2016 года. Об этом ТАСС рассказал министр спорта РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

"Уже есть точная дата проведения матча, скоро мы ее озвучим. Пройдет он, скорее всего, в Катаре. Для нас это будет выгодно и с организационной точки зрения, и с экономической, мы тоже должны из этого исходить", - сказал Мутко.

Катар примет чемпионат мира по футболу 2022 года.