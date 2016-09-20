Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.09:
$ 64.75
€ 72.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Куньлунь" победил "Нефтехимик" в матче чемпионата КХЛ

Спорт
20 сентября, 17:10 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 20, сентября. /ТАСС
Автором победной шайбы стал Туукка Мянтюля
Материал из 1 страницы

ПЕКИН, 20 сентября. /ТАСС/. Китайский "Куньлунь Ред Стар" обыграл нижнекамский "Нефтехимик" со счетом 2:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Смотрите также

"Куньлунь Ред Стар" победил "Ладу" в матче регулярного чемпионата КХЛ
Много болельщиков ХК "Спартак" поддержат клуб в Китае на матче с "Куньлунем"
"Сочи" обыграл "Куньлунь" в матче регулярного чемпионата КХЛ

В составе китайской команды заброшенными шайбами отметились Бретт Беллемор (11-я минута) и Туукка Мянтюля (48). У гостей отличился Игорь Полыгалов (21).

После семи матчей "Куньлунь" с 12 очками занимает 11-е место в таблице Восточной конференции. "Нефтехимик" набрал 14 очков в 11 играх и расположился на десятом месте.

В следующем матче "Куньлунь" на домашнем льду примет казанский "Ак Барс". "Нефтехимик" на выезде сыграет с хабаровским "Амуром". Обе встречи пройдут 22 сентября.

Также во вторник в КХЛ состоялись еще два матча. Казанский "Ак Барс" на выезде в серии буллитов обыграл "Адмирал" из Владивостока (4:3 Б). В другом матче хабаровский "Амур" дома победил тольяттинскую "Ладу" со счетом 1:0.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
Китай Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
12
Сборная России обыграла команду Северной Америки в матче Кубка мира
10
Хоккеисты сборной России проиграли команде Швеции на Кубке мира
6
"Анжи" с минимальным счетом обыграл "Урал" в матче чемпионата России по футболу
Интересное
Кубок мира по хоккею: возвращение легенды
Вспоминай карнавал, вспоминай: самые яркие и эмоциональные фото Олимпиады-2016
Все победы сборной России на Олимпиаде-2016
Выборы-2016
Седьмой созыв Госдумы. LIVE
Госдума современной России. Спецпроект ТАСС
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Де Мистура: ситуация с обстрелом гумконвоя в Сирии полностью меняет ситуацию
2
В Москве начали включать отопление
3
Путин установил предельную штатную численность центрального аппарата Росгвардии
4
Скандальный берлинский политик изнасиловал и убил мужчину, а затем покончил с собой
5
Минобороны РФ: российская и сирийская авиация не наносила ударов по конвою ООН у Алеппо
6
Старейшее промпредприятие Урала признано банкротом
7
Популярность Путина среди республиканцев в США увеличилась более чем в два раза
Темы дня
Реклама