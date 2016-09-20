"Куньлунь" победил "Нефтехимик" в матче чемпионата КХЛ

ПЕКИН, 20 сентября. /ТАСС/. Китайский "Куньлунь Ред Стар" обыграл нижнекамский "Нефтехимик" со счетом 2:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе китайской команды заброшенными шайбами отметились Бретт Беллемор (11-я минута) и Туукка Мянтюля (48). У гостей отличился Игорь Полыгалов (21).

После семи матчей "Куньлунь" с 12 очками занимает 11-е место в таблице Восточной конференции. "Нефтехимик" набрал 14 очков в 11 играх и расположился на десятом месте.

В следующем матче "Куньлунь" на домашнем льду примет казанский "Ак Барс". "Нефтехимик" на выезде сыграет с хабаровским "Амуром". Обе встречи пройдут 22 сентября.

Также во вторник в КХЛ состоялись еще два матча. Казанский "Ак Барс" на выезде в серии буллитов обыграл "Адмирал" из Владивостока (4:3 Б). В другом матче хабаровский "Амур" дома победил тольяттинскую "Ладу" со счетом 1:0.