Громова уверена, что четверо ее подопечных на Паралимпиаде в Сочи не принимали допинг

МОСКВА, 20 сентября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Тренер паралимпийской сборной России Ирина Громова уверена в "чистоте" четверых своих подопечных, которые принимали участие в зимних Играх 2014 года в Сочи и чьи имена оказались в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. Об этом она заявила на пресс-конференции в ТАСС.

Ранее стало известно, что подопечные Громовой - Роман Петушков, Светлана Коновалова, Рушан Миннегулов и Владислав Лекомцев - сообщили об упоминании их имени в докладе независимой комиссии WADA под руководством Макларена. В докладе говорилось, что выявлено 35 положительных допинг-проб у российских паралимпийцев. При этом сообщалось, что Макларен направил в Международный паралимпийский комитет (МПК), WADA и международные федерации конкретный перечень имен спортсменов, чьи допинг-пробы могли быть подменены и вызвали подозрения.

"Это для нас шоковая ситуация, всплыли четыре моих ученика. Выступить открыто была инициатива Петушкова. Я за всех несу ответственность и даю голову на отсечение - мои спортсмены не принимали допинг, нас не в чем уличить", - сказала Громова.

"13 сентября мы узнали, что попали в список Макларена. Нас пригласили в Паралимпийский комитет России, Павел Рожков (первый вице-президент ПКР) и Владимир Лукин (президент ПКР) дали мне письмо, в котором было указано, что я в двухнедельный срок должна дать объяснения. Мы решили об этом рассказать всем, мы "чисты", никогда и никаких употреблений допинга у нас не было и в мыслях. Мы хотели, чтобы общественность узнала все это от нас", - продолжила тренер.

Независимая комиссия WADA во главе с Маклареном 18 июля представила доклад об итогах расследования обвинений в допинговых махинациях на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. На его основе исполком WADA рекомендовал Международному олимпийскому комитету (МОК), Международному паралимпийскому комитету и всем международным спортивным федерациям отстранить российских спортсменов от участия в своих соревнованиях.

Международный паралимпийский комитет 7 августа дисквалифицировал Паралимпийский комитет России и отстранил российских спортсменов от участия в Паралимпийских играх 2016 года.