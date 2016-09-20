Чемпионат Европы по фигурному катанию 2019 года пройдет в Минске

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ЖЕНЕВА, 20 сентября. /ТАСС/. Чемпионат Европы по фигурному катанию 2019 года состоится в Минске. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).
Решение было принято на совете ISU, который проходил 9-10 сентября в Женеве. Помимо белорусской столицы, на проведение турнира претендовали Загреб (Хорватия), Таллин (Эстония), Киев (Украина) и Грац (Австрия).
Соревнования пройдут с 21 по 27 января.
Чемпионат Европы 2018 года состоится в Москве.