Чемпионат Европы по фигурному катанию 2019 года пройдет в Минске

ЖЕНЕВА, 20 сентября. /ТАСС/. Чемпионат Европы по фигурному катанию 2019 года состоится в Минске. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).

Решение было принято на совете ISU, который проходил 9-10 сентября в Женеве. Помимо белорусской столицы, на проведение турнира претендовали Загреб (Хорватия), Таллин (Эстония), Киев (Украина) и Грац (Австрия).

Соревнования пройдут с 21 по 27 января.

Чемпионат Европы 2018 года состоится в Москве.