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РФС ведет работу, чтобы Фернандес смог сыграть в сборной до мая 2017 года

Спорт
20 сентября, 18:15 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Павел Гуревич
Президент РФС Виталий Мутко допускает, что союзу удастся договориться с ФИФА и бразильской стороной о дебюте защитника ЦСКА раньше этого срока
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Защитник ЦСКА Марио Фернандес во время матча чемпионата России против "Рубина"

Защитник ЦСКА Марио Фернандес во время матча чемпионата России против "Рубина"

© Егор Алеев/ТАСС, архив

МОСКВА, 20 сентября. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Российский футбольный союз (РФС) ведет работу, чтобы защитник московского ЦСКА Марио Фернандес смог начать выступать за сборную России до мая 2017 года, такая возможность существует. Об этом ТАСС рассказал министр спорта РФ, президент РФС Виталий Мутко.

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Фернандес получил российское гражданство в июле текущего года. Согласно правилам Международной федерации футбола (ФИФА), за сборную России он сможет начать выступать после пяти лет проживания в РФ - т.е. с 2017 года. Позднее Мутко уточнил, что футболист может дебютировать за сборную не позднее апреля-мая 2017 года.

"Фернандес получал гражданство по специальной процедуре, так как мы на него рассчитываем как на кандидата в национальную команду. У него заканчивается временной ценз в апреле 2017 года, если я не ошибаюсь. Поэтому с мая он сможет выступать за национальную команду. Возможно, мы и раньше договоримся с Бразилией и ФИФА, сейчас такая работа тоже идет", - сказал Мутко.

Новый главный тренер сборной России Станислав Черчесов пригласил игрока на учебно-тренировочный сбор команды России перед товарищескими матчами с турками и ганцами, которые прошли 31 августа и 6 сентября соответственно, однако из-за повреждения Фернандес смог прибыть в расположение сборной только ради беседы с главным тренером.

Фернандес перешел в московский ЦСКА в мае 2012 года. Вместе с армейцами он трижды выиграл чемпионат России (2012/13, 2013/14, 2015/16), а также по разу стал обладателем Кубка (2012/13) и Суперкубка России (2014).

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