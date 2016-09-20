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Игорь Ларионов станет представителем Лиги легенд в Северной Америке

Спорт
20 сентября, 21:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, сентября. /ТАСС
Ларионов займется вопросами, связанными с перспективами сотрудничества в сфере популяризации хоккея
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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион, восьмикратный чемпион мира и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Игорь Ларионов станет официальным представителем Лиги легенд мирового хоккея в Северной Америке. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.

Ларионов займется вопросами, связанными с перспективами сотрудничества в сфере популяризации хоккея: ведением переговоров по организации выставочных матчей и участии в них звезд Национальной хоккейной лиги, изучением коммерческого потенциала, а также совместным участием в благотворительных акциях и других проектах.

Лига легенд - турнир, организованный при поддержке Международной федерации хоккея. В соревновании принимают участие хоккейные звезды недавнего прошлого в возрасте 45 лет и старше.

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