Игорь Ларионов станет представителем Лиги легенд в Северной Америке

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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион, восьмикратный чемпион мира и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Игорь Ларионов станет официальным представителем Лиги легенд мирового хоккея в Северной Америке. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.
Ларионов займется вопросами, связанными с перспективами сотрудничества в сфере популяризации хоккея: ведением переговоров по организации выставочных матчей и участии в них звезд Национальной хоккейной лиги, изучением коммерческого потенциала, а также совместным участием в благотворительных акциях и других проектах.
Лига легенд - турнир, организованный при поддержке Международной федерации хоккея. В соревновании принимают участие хоккейные звезды недавнего прошлого в возрасте 45 лет и старше.