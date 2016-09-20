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"Барыс" прервал 10-матчевую победную серию ЦСКА в чемпионате КХЛ

Спорт
20 сентября, 18:53 UTC+3 АСТАНА АСТАНА 20, сентября. /ТАСС
Клуб из Астаны на своем льду обыграл победителя "регулярки" сезона-2015/16 со счетом 4:0
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Главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов (на втором плане)

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов (на втором плане)

© Егор Алеев/ТАСС, архив

АСТАНА, 20 сентября. /ТАСС/. Астанинский "Барыс" обыграл московский ЦСКА со счетом 4:0 в домашней встрече регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и прервал 10-матчевую победную серию армейцев.

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В составе "Барыса" заброшенными шайбами отметились Вячеслав Трясунов (3-я минута), Евгений Рымарев (27), Найджел Доус (43) и Роман Старченко (56).

Для ЦСКА это поражение стало вторым в текущем сезоне, в первом туре регулярного чемпионата КХЛ армейцы проиграли магнитогорскому "Металлургу".

ЦСКА лидирует в Западной конференции, набрав 30 очков после 12 матчей. "Барыс" занимает 14-е место в таблице Восточной конференции, набрав 10 очков после 9 матчей.

В следующем матче 23 сентября ЦСКА на выезде встретится с финским "Йокеритом". "Барыс" 25 сентября в гостях сыграет с московским "Спартаком".

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