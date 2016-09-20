Мутко: введение видеоповторов в чемпионате России по футболу пока не планируется

МОСКВА, 20 сентября. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Введение видеоповторов в чемпионате России пока не планируется, на это нужно получать специальное разрешение у Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейский футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС рассказал министр спорта РФ, президент РФС Виталий Мутко.

В начале марта Международный совет футбольных ассоциаций одобрил тестирование видеоассистентов главных судей.

"Сейчас система видеоповторов тестируется в некоторых странах. На такие тесты нужно получить разрешение ФИФА и УЕФА. Эти организации еще не обсуждали, положительно или отрицательно они влияют на игру. Мы пока этого не планируем", - сказал Мутко.

Система внедрена в тестовом режиме на испытательный срок в два года в чемпионатах не из числа ведущих.