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Мутко: введение видеоповторов в чемпионате России по футболу пока не планируется

Спорт
20 сентября, 19:16 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Павел Гуревич
В начале марта Международный совет футбольных ассоциаций одобрил тестирование видеоассистентов главных судей
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МОСКВА, 20 сентября. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Введение видеоповторов в чемпионате России пока не планируется, на это нужно получать специальное разрешение у Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейский футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС рассказал министр спорта РФ, президент РФС Виталий Мутко.

В начале марта Международный совет футбольных ассоциаций одобрил тестирование видеоассистентов главных судей.

"Сейчас система видеоповторов тестируется в некоторых странах. На такие тесты нужно получить разрешение ФИФА и УЕФА. Эти организации еще не обсуждали, положительно или отрицательно они влияют на игру. Мы пока этого не планируем", - сказал Мутко.

Система внедрена в тестовом режиме на испытательный срок в два года в чемпионатах не из числа ведущих.

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Мутко, Виталий Леонтьевич
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