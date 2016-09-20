Магнитогорский "Металлург" обыграл "Слован" в матче регулярного чемпионата КХЛ

ЧЕЛЯБИНСК, 20 сентября. /ТАСС/. "Металлург" из Магнитогорска одержал победу над братиславским "Слованом" со счетом 4:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Войтек Вольски (5-я минута), Александр Семин (32), Сергей Мозякин (56) и Оскар Осала (57). У проигравших шайбы забросили Вацлав Недорост (17) и Томаш Кубалик (18).

После 11 матчей "Металлург" с 19 очками занимает второе место в таблице Восточной конференции. "Слован" после десяти матчей находится на 11-м месте в Западной конференции. На счету словацкой команды 12 очков.

В следующем матче "Металлург" 23 сентября на своем льду встретится с загребским "Медвешчаком". "Слован" 22 сентября на выезде сыграет против уфимского "Салавата Юлаева".

В другом матче "Сочи" со счетом 3:1 обыграл в гостях уфимский "Салават Юлаев".