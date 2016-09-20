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Знарок: звенья сборной РФ в матче с финнами могут быть такими же, как и в предыдущей игре

Спорт
20 сентября, 21:19 UTC+3 ТОРОНТО корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов
По словам форварда россиян Евгения Малкина, тренерский штаб российской команды нашел лучшие сочетания в команде по итогам матча с командой Северной Америки
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Игроки сборной России после забитого гола в матче Кубка мира по хоккею - 2016 между сборными командами Северной Америки и России

Игроки сборной России после забитого гола в матче Кубка мира по хоккею - 2016 между сборными командами Северной Америки и России

© Юрий Кузьмин/ФХР/ТАСС

ТОРОНТО /Канада/, 20 сентября. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Сборная России по хоккею может сыграть в тех же сочетаниях против финнов на Кубке мира, что и в последнем матче с командой Северной Америки. Об этом журналистам сообщил главный тренер команды Олег Знарок.

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Сборная России обыграла команду Северной Америки в матче Кубка мира

Российские хоккеисты обыграли североамериканскую команду, составленную из игроков США и Канады не старше 23 лет, со счетом 4:3. По сравнению с игрой против шведов, Знарок сделал ряд перестановок по звеньям в атаке.

"Если обойдется без травм, то состав троек будет близок к тому, что было вчера, - сказал он. - По финнам более детально завтра будем разбирать игру, видеоролики уже приготовили".

По словам Знарка, с форвардом Иваном Телегиным, получившим повреждение, все нормально. "С ним все в порядке, ходил на двух ногах", - отметил он.

Знарок отдал должное игре Павла Дацюка, являющегося самым опытным игроком в сборной России. "Возраст влияния не имеет. Он меньшинство забирает, на точке неплохо играет", - подчеркнул он.

"Лучшие сочетания в команде"

В свою очередь форвард россиян Евгений Малкин заявил, что тренерский штаб сборной России по хоккею нашел лучшие сочетания в команде по итогам матча Кубка мира с командой Северной Америки. 

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"Первый матч мы шведам проиграли, и смена составов напрашивалась, так как мы забили всего один гол и делали не совсем то, что от нас ждут, - сказал Малкин. - Поэтому тренер пошел на эти перемены - это дало результат, так как отличились все четыре звена. Считаю, что тренер нашел лучшие сочетания и они помогли нам".

В двух матчах Малкин отдал только одну передачу. "На статистику стараюсь не обращать внимания. Конечно, в каждой игре хочется прибавлять, и я не совсем доволен своей игрой. Здорово, что вчера выиграли - этот матч придаст уверенности, и следующую игру постараемся сыграть лучше", - отметил он.

Форвард объяснил, почему россияне в конце третьего периода практически играли на удержание счета. "Много удалялись, ненужные удаления, в конце "три на пять" играли. Мы знали, что означает для нас поражение, поскольку тогда мы бы вылетали из турнира. Поэтому играли на удержание счета", - подчеркнул он.

Наместникову было интересно сыграть против одноклубников из "Тампы"

Нападающий сборной России Владислав Наместников заявил, что ему было интересно сыграть против своих одноклубников из команды Национальной хоккейной лиги "Тампа- Бэй Лайтнинг" в матче Кубка мира с командой Северной Америки.

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"В команде есть люди, которые выясняют, какие у соперников сильные и слабые стороны, - сказал Наместников. - В этой связи было интересно вчера сыграть против своего одноклубника Друэна и нашего тренера Купера".

Игра с североамериканцами стала дебютной для Наместникова в сборной России на официальном уровне. "Честно, не волновался. Волнение прошло, так как сыграл пару товарищеских матчей, почувствовал себя в сборной", - вспомнил он.

Наместников сказал, что больше действовал в оборонительном ключе по заданию тренеров. "Старался по возможности атаковать. Что касается гола, то у меня был пустой угол. Я попал в штангу, но хорошо, что шайба отскочила в ворота", - отметил он.

Матч Россия - Финляндия пройдет 22 сентября, начало игры в 22:00 мск.

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